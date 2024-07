Santi Burgoa reaparece después de confirmarse que ha roto con Vanesa Romero

Vanesa Romero confirmabaen su reaparición en el concierto de Manuel Carrasco en el Santiago Bernabéu lo que se había convertido en un secreto a voces: su ruptura con Santi Burgoa tras dos años de discreta relación. "Sí, los rumores son ciertos, pero estoy bien. Hay que vivir el momento, y a disfrutar y ya está" reconocía ante las cámaras de Europa Press, revelando que su decisión de emprender caminos separados se produjo "hace ya tiempo". De hecho, hacía semanas que dejaron de seguirse en redes sociales y que eliminaron sus imágenes juntos en sus respectivos perfiles.

Vanesa Romero y Santi Burgoa | GTRES

Unas declaraciones que coinciden con una gran noticia profesional para Santi Burgoa, que tras varios meses alejado de la pequeña pantalla, este lunes ha vuelto a ponerse al frente de Juntos, tomando el relevo de Óscar Martínez como presentador del programa de Telemadrid.

Ahora ha sido Santi el que ha reaparecido ante las cámaras de Europa Prees tras el anuncio de su separación. Sin embargo, el periodista ha evitado dar su versión de la ruptura ni contar cómo se encuentra en esta recién estrenada etapa de soltería. A pesar de los esfuerzos de la prensa, Burgoa solo ha querido dar las gracias al periodista que le preguntaba por este asunto. A pesar de su silencio, la sonrisa de Santi y su actitud relajada parecen reflejar que está bien.

Santi Burgoa tras su separación | Europa Press

Muy discreto, el presentador tampoco ha querido comentar el demoledor dardo de su ex Alba Carrillo que, demostrando que ni perdona ni olvida, ha confesado que no le ha sorprendido en absoluto la ruptura porque "Vanesa es una tía espectacular que se merece algo mejor" que él. Unas declaraciones a las que Burgoa ha reaccionado con total indiferencia, dejando entrever que no piensa entrar en ninguna guerra con su ex, ni tampoco dar detalles sobre su vida privada.