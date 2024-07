Alba Carrillo, demoledora con Santi Burgoa tras enterarse de su ruptura con Vanesa Romero: "Han durado mucho"

Los rumores de distanciamiento entre Vanesa Romero y el presentador Santi Burgoa comenzaron hace varias semanas, cuando dejaron de seguirse en redes sociales y borraron las imágenes juntos en sus respectivos perfiles. Sin embargo, ha sido ahora cuando la actriz ha confirmado su ruptura tras dos años de discreta relación: "Sí, los rumores son ciertos, pero estoy bien. Hay que vivir el momento, y a disfrutar y ya está". Unas palabras que ha concedido a los micrófonos de Europa Press, revelando que tomaron la decisión de emprender caminos separados "hace ya tiempo" y que "todo está perfecto".

Vanesa Romero y Santi Burgoa en el Festival de Málaga | GTRES

Una ruptura a la que ya ha reaccionado Alba Carrillo, con la que Santi estuvo durante casi dos años. La modelo nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de opinar sobre sus ex, como ya ha demostrado en varias ocasiones. La última fue hace apenas unos meses, cuando confesó que Feliciano López "no sabía gestionar ni su nevera" y ahora lo ha hecho con Santi Bugoa. Y es que, como ella misma reveló, el presentador conoció a Vanesa cuando él y Alba estaban intentando retomar su historia de amor.

Alba Carrillo | GTRES

Volviendo a lanzar un dardo hacia su ex, Alba Carrillo ha sentenciado a Santi, subrayando que la actriz se merece algo mucho mejor: "Chica, han durado mucho, han durado, no sé cuánto han durado, pero demasiado". Pues, si algo ha caracterizado siempre a la tertuliana, eso ha sido su más absoluta sinceridad. Y, alabando a Vanesa, ha zanjado la polémica con unas demoledoras palabras que dejan claro que su ruptura con el presentador no fue en buenos términos: "Vanesa es un pibón, guapa, simpática... A mí siempre me ha parecido una tía espectacular, entonces, ella se merece algo mejor".