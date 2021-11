Sale a la luz el secreto más íntimo de Carter Reum, el marido de Paris Hilton

Paris Hilton acaba de casarse este fin de semana, a los 40 años de edad con el empresario Carter Reum en una increíble boda que ha durado tres días y en la cual ha lucido un total de 10 vestidos. La boda ha formado parte del docu-reality titulado 'Paris in love', documental en el que Paris cuenta en 14 episodios tanto su vida amorosa como los preparativos de su boda con Reum.

La boda contó con miles de invitados, muchos de ellos rostros muy conocidos mundialmente, como Kim Kardashian, Lelepons, Nicole Richie, Ashley Benson, Emma Roberts, Bebe Rexha, Kyle Richards o Paula Abdul, sin embargo, quien no fue invitada a la boda fue una persona extremadamente cercana a Carter.

El empresario al parecer esconde un gran secreto. El nuevo y primer marido de Paris Hilton tendría una hija de nueve años con Laura Patricio Bellizzi, una estrella de la telerrealidad, y a la cual solo habría visto una única vez en su vida, aunque sí que la mantiene desde que nació, tal y como ha publicado 'Page Six' en exclusiva.

Al parecer una fuente cercana a la niña reveló que lo está pasando mal al no formar parte de la vida de su progenitor: "No puedo empezar a describir el dolor que siente. Ahora tiene una edad en la que es consciente y quiere que su familia paterna la escuche y la conozca. Puede que él no la reclame ni la ame, pero ella lo reclama y lo ama a él".

Sin embargo, una fuente cercana a Reum ha confesado: "Las personas a las que importa esta historia la conocen desde hace 10 años. Carter apoya a esta niña. Si bien él no tiene una relación tradicional de padre e hija con ella, la ha mantenido desde que nació y continuará haciéndolo".