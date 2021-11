Primera imagen de Paris Hilton con el vestido de novia en su boda

Paris Hilton protagoniza una de las bodas más esperadas del año junto a Carter Milliken Reum. La gran heredera que acaba de cumplir 40 años lleva causando una expectación muy intensa desde que anunció su compromiso, y esta ha ido en aumento a medida que se acercaba el gran día 11 de noviembre.

El pasado febrero, Carter le pedía matrimonio con un increíble diamante con corte esmeralda, con un coste de un millón de euros y Paris comentaba en redes: "Ha sido el tipo de proposición con la que siempre había soñado, seguida de una celebración íntima con la familia y amigos cercanos. Cuando encuentras a tu alma gemela no lo sabes, lo sientes. Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita y, por mi cumpleaños, organizó un viaje especial a un paraíso tropical. Cuando estábamos andando por la playa, de camino a la cena, Carter me llevó a una cabaña decorada con flores e hincó la rodilla. Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie con quien preferiría estar el resto de mi vida”.

La boda como ya se sabía forma parte del docu-reality titulado 'Paris in love', documental que se estrenó anoche en Estados Unidos en el que Hilton resume en 14 episodios tanto su vida amorosa como los preparativos de su boda con Carter, de manera que hubo muchos detalles de última hora, incluso el lugar de la celebración, debido a que estaba previsto contrajeran matrimonio en la Iglesia del Buen Pastor de Beverly Hills, sin embargo, finalmente la boda se ha celebrado en la finca de Bel-Air, que era propiedad de su abuelo Barron Hilton, vendida tras su muerte en mayo al exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt.

Hasta el día de hoy se sabían muy pocas cosas acerca de la boda, se conocía quiénes iban a ser las damas de honor, que iban a ser todas familia de los novios e iban a lucir vestidos en tonos rosados de la marca favorita de Hilton. El lugar de la celebración también era un dato del que se tenía constancia, a pesar de los cambios de última hora, sin embargo, no se conocía la hora. Se sabía el día y la cantidad de vestidos que iba a utilizar debido a que ambos datos estaban relacionados. Paris eligió el 11/11 para la fecha del enlace, y 11 vestidos en su honor. Y por último se había desvelado que la boda tendría una duración de tres días.

El esperado vestido de Paris Hilton

Sin duda lo que más expectación ha causado hasta el momento, ha sido el diseño del vestido que iba a llevar Paris hasta el altar. Se especulaba que Valentino sería el elegido, al igual que hizo su hermana Nicky en su boda con James Rothschild en el año 2015, sin embargo, también se hablaba de un diseño de Óscar de la Renta.

Afortunadamente tras 9 meses esperando, la primera publicación que Paris ha hecho en su cuenta de Instagram ha sido una fotografía vestida de novia. Finalmente luce un diseño de Oscar de la Renta muy similar al de su hermana Nicky. Un vestido clásico con un tupido velo, un vestido de corte royal, con un escote de encaje, cuello perkins y manga larga y un sencillo maquillaje es todo lo que se sabe hasta el momento.

