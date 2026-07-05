Sheila Casas, sobre el parecido de Álvaro Muñoz Escassi con su nuevo novio: "Cada uno tiene lo suyo"

Sheila Casas tiene una nueva ilusión de la que mucho se ha hablado los últimos días. Mientras su hermano Óscar hace frente a su ruptura con Ana Mena, la abogada está viviendo las primeras etapas de este romance de forma feliz a pesar de ser pillada por los fotógrafos sin que lo supiera.

Sheila Casas, fotogafriada en Ibiza | Gtres

Sin embargo, hay otro aspecto llamativo de su nuevo novio y es el parecido físico que muchos ven en Álvaro Muñoz Escassi. El hombre, cuyo nombre es Sergio Ignacio González Sobrino, un empresario de 49 años, guardar rasgos similares a los del jinete, y de hecho fue el propio Escassi el que reaccionó a estos comentarios.

Ahora, ha sido Sheila la que se ha pronunciado al respecto, asegurando que "Álvaro tiene salidas muy buenas", aunque ha reconocido que para ella no se parecen.

El parecido de la nueva pareja de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi | Gtres

"Es verdad que a lo mejor tienen un prototipo parecido, un estilo puede ser, pero son tan diferentes de forma de ser... Realmente cuando le conoces en persona no se parecen, entonces, yo creo que es un poco la gracia que se ha hecho eco", ha asegurado a Gtres, añadiendo que "cada uno tiene lo suyo", haciendo alusión a las diferencias que mantienen.