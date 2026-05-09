Anabel Pantoja compara el trato que recibe Isabel Pantoja en América y en España: "Cuando ya no esté..."

Este viernes, Anabel Pantoja reaparecía ante los medios en la alfombra roja de la premiere de Berlín y la dama del armiño, de Netflix, celebrada en Sevilla, donde ejerció de invitada y respondió a las preguntas de la prensa.

Anabel Pantoja en la premiere en Sevilla de Berlín y la dama del armiño | Gtres

Y es que su tía, Isabel Pantoja, ha protagonizado distintos titulares en el mundo del corazón, incluyendo su reciente gira por Latinoamérica o su reconciliación con Kiko Rivera.

A la hora de hablar de ese acercamiento entre madre e hijo, Anabel optó por la discreción y evitó pronunciarse de forma clara, manteniéndose al margen de los detalles más íntimos. Sin embargo, sí aprovechó la ocasión para destacar el éxito que está teniendo la artista en su gira, subrayando la gran acogida que está recibiendo fuera de España.

"Pues muy bien, como siempre, no tengo ningún tipo de dudas y, por lo que veo, todo lleno, a pesar de las especulaciones, a pesar de todo lo que digan, es que me da exactamente igual, porque el éxito y cómo la respetan allí, cómo se habla de un artista, no como hacen aquí en España", explicó.

Isabel Pantoja en su gira americana | Gtres

Anabel reivindicó además que en España se valore más la trayectoria profesional de Isabel Pantoja, por encima de las polémicas personales.

"Pues eso vosotros, que trabajáis en este medio, tendréis que saber más que yo, no sé por qué lo hacen. Te puede caer mejor o te puede caer peor, pero siempre anteponen lo que pide, lo que no pide, con quién va, con quién no va... Ya estoy cansada. Allí en América, la verdad que la respetan y valoran su arte y su genio. Que después, cuando ya no esté, aquí ya se dirá eso, no se dirá. Pero bueno...", lamentó.

Por último, la colaboradora confesó que le habría gustado formar parte de esta gira, como en otras ocasiones, aunque en esta etapa no haya sido posible: "Lo que pasa es que hay situaciones que son de fuerza mayor y seguramente la próxima estaré con ella".