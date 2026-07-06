Manuel Díaz El Cordobés recuerda cuando se alojó con su familia en uno de los hoteles destruidos por el terremoto

Manuel Díaz y Virginia Troconis han asistido al concierto de Juan Luis Guerra, celebrado dentro del festival Icónica Sevilla Fest, un evento al que han acudido con sentimientos encontrados debido a la tragedia que vive Venezuela.

Aunque han explicado que su familia se encuentra bien, el torero ha reconocido que tanto él como su mujer están profundamente afectados por lo sucedido: "Lo están pasando muy mal y algunos amigos nos han tocado. La verdad es que ha sido muy triste".

Manuel Díaz en el concierto de Juan Luis Guerra | Europa Press

Especialmente emocionado, Manuel ha revelado que uno de los hoteles que han quedado completamente destruidos tras el terremoto era un lugar muy especial para su familia: "Cuando aterrizábamos siempre nos quedábamos en un hotel a dormir, en La Guaira. Ese hotel se ha caído entero. Ahí me quedé yo con mi hijo hace unos años cuando fuimos a Venezuela y me acuerdo perfectamente. Ese hotel ha desaparecido".

Un testimonio con el que ha querido reflejar el enorme impacto que ha supuesto esta tragedia para quienes conocen de cerca el país: "Sé cómo está aquello y sé la situación de muchas familias y lo duro que va a ser. Lo único que podemos hacer es intentar ayudar desde aquí todo lo que podamos y colaborar con ellos. Que todos los gobiernos del mundo miren un poquito para esas tierras".

Además, El Cordobés ha mostrado su preocupación por las consecuencias que dejará esta catástrofe, especialmente entre los más pequeños y las personas mayores, insistiendo en la necesidad de enviar ayuda médica ante el desabastecimiento que atraviesa el país.

Durante su encuentro con los medios, Manuel también ha actualizado el estado de salud de su madre, María Dolores Díaz González, de la que ha hablado con enorme admiración: "Mi madre es una campeona, una guerrera. Está peleando, luchando y, aun así, nos da ánimos a todos. Me está dando una lección de vida que siempre llevaré conmigo".