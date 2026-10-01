Rocío Osorno explica cómo está superando el robo que sufrió en su casa hace poco

Rocío Osorno vivió un momento muy difícil cuando su vivienda sufrió un robo mientras se encontraba en casa con sus hijos y su expareja. Un episodio que provocó una gran preocupación en la familia y que, más allá de las pérdidas materiales, dejó importantes secuelas emocionales, especialmente en los más pequeños.

Tras lo ocurrido, la influencer decidió tomar medidas para reforzar la seguridad de su hogar y afrontar las consecuencias psicológicas de lo sucedido. Ahora, después de unos días complicados, ha actualizado cómo se encuentra y ha explicado que, poco a poco, está recuperando la tranquilidad.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre lo que ha contado la diseñadora de moda sevillana en el photocall de la gala de los Premios Diamonds of Excellence organizados por la Asociación Española del Lujo.

Rocío Osorno | Gtres

Ha conseguido recuperar la tranquilidad

La diseñadora ha contado que tanto ella como sus hijos han recibido ayuda para superar lo ocurrido. En concreto, ha destacado que "una semana de terapia intensiva" les ha ayudado muchísimo a afrontar la situación y a recuperar la normalidad.

A esta ayuda se suma el refuerzo de las medidas de seguridad de su vivienda, algo que también le ha permitido sentirse más tranquila. De hecho, después de varios días de preocupación, Rocío asegura que ya está empezando a descansar mejor. "Llevo un par de días durmiendo súper bien, así que yo creo que lo peor del proceso ya lo he pasado", ha confirmado.

Rocío Osorno | Gtres

Sin embargo, la vivencia también ha afectado a sus hijos, especialmente a Jacobo, el mayor, que continúa estando muy pendiente de cualquier ruido que escucha en casa. "Mamá, ¿qué es eso?", ha recordado Rocío sobre las preguntas que le hace el pequeño cuando escucha alguna cosa, al que ha descrito como un niño especialmente miedoso.

A pesar de ello, la creadora de contenido ha asegurado que su hijo también está mucho mejor y que, poco a poco, todos están consiguiendo dejar atrás el miedo que les provocó el robo.

El papel de su expareja

Ante las cámaras, Rocío también ha hablado de cómo vivió su expareja lo sucedido. Según ha explicado, él ha conseguido recuperar la tranquilidad desde el primer momento, algo que ella reconoce que incluso envidia: "Mi ex lo ha pasado estupendamente, no tiene complicaciones de nada desde el primer día, lo envidio en ese aspecto muchísimo", ha afirmado.

No obstante, ha destacado que el hecho de que los cuatro estuvieran juntos aquella noche fue fundamental para afrontar la situación. En su opinión, haber contado con su expareja en casa le permitió pedir ayuda y sentirse más segura en un momento especialmente complicado: "Gracias a Dios que aquel día estábamos los cuatro", ha reconocido, agradeciendo que tanto ella como sus hijos pudieran salir ilesos de lo ocurrido.

Rocío Osorno y su ex marido Coco el día de su boda, en 2019 | Gtres

La denuncia sigue su curso

En cuanto a la investigación, Rocío ha confirmado que ya ha presentado la correspondiente denuncia, aunque todavía no tiene novedades sobre el caso. La influencer es consciente de que el procedimiento judicial puede alargarse y, por el momento, prefiere centrarse en su recuperación y en la de sus hijos.

De hecho, ha dejado claro que las pérdidas materiales han pasado a un segundo plano y que lo verdaderamente importante para ella es que ninguno de los cuatro sufriera daños: "Yo las cosas materiales de verdad que no me importan en absoluto, con que no nos haya pasado nada, yo feliz", ha asegurado.

Rocío Osorno | Gtres

Así pues, tras unos días marcados por el miedo y la incertidumbre, Rocío Osorno comienza a recuperar la normalidad y confía en que el proceso judicial siga su curso mientras ella y sus hijos dejan atrás esta experiencia tan difícil.