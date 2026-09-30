Carola Baleztena desvela cómo se enteró del cáncer de piel de Rocío Martín Berrocal y cómo se encuentra su amiga

Aún no se han cumplido dos semanas desde que Rocío Martín Berrocal, hermana de la diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal, anunció, a través de sus redes sociales, que le había aparecido una mancha en la frente y tras ser estudiado se confirmó que se trataba de un carcinoma basocelular.

Ayer, en la presentación de "Aquel", la nueva serie de Raphael en la que se repasará toda su trayectoria, asistió Carola Baleztena, amiga cercana de Rocío. Ante las cámaras, la actriz detalló cómo se encuentra su íntima.

De la misma manera, Baleztena, que también es creadora de contenido, explicó cómo se enteró del estado de salud de Rocío. Te contamos todos los detalles en este artículo, además de repasar las palabras de Berrocal sobre su diagnóstico.

Carola Baleztena | Gtres

Cómo se enteró Carola

La actriz cuenta que no se enteró del problema de salud de Rocío por su propia amiga: "yo la verdad es que me enteré por la prensa, entonces le mandé un mensaje corriendo", confiesa.

Carola explica que el tiempo pasa para todos, ya sea con manchas o arrugas: "Bueno, pues al final te encuentran manchas que no son buenas, pero que están controladas". La actriz enfatiza que el caso de su amiga está bajo control: "gracias a Dios está todo controlado".

Carola Baleztena | Gtres

El estado actual de Rocío

Tras la información que la misma Rocío compartió en su perfil de Instagram, no ha trascendido mucho más sobre cómo se encuentra actualmente. Carola, por su parte, afirma que está más animada dentro de lo que cabe, añadiendo que "es una tía que se está descubriendo a sí misma". Además, la actriz cree con firmeza que "tiene mucho que decir y que hacer".

Baleztena explica que "Rocío es la gran desconocida" de la familia Berrocal, y que, según su criterio, "debería ser la más conocida de todas", dejando claro que, para su parecer, "es una tía estupenda".

Carola Baleztena | Gtres

Más sobre la mancha

"Os quería comentar una cosa, ya que me preguntáis mucho el porqué de llevar siempre gorra", empieza el vídeo comunicado que compartió Rocío. "Y pues nada, aquí viene la explicación, siempre llevo gorra para protegerme en la calle, en casa no la tengo que llevar", especifica.

"Hace poco me salió una mancha, fui al dermatólogo y me hicieron las pruebas que tenían que hacer y era un carcinoma basocelular, y había que quitarlo", relata con total naturalidad. "No es el primero porque ya me quitaron uno en la espalda", confiesa.

De todas formas, la hermana de Vicky afirma que para la mancha de la frente "no quisieron operarme", así que "me han hecho primero un tratamiento de seis semanas, por eso tampoco me habéis visto en la playa, de una crema que va comiendo todas las células cancerígenas que hay".

"Ahora tengo que esperar que se seque, que se caiga la costra y tendré que volver a ver si ha desaparecido o no", detalla. "Quería simplemente que lo supierais y también, sobre todo, para que os reviséis, que vayáis al médico si os sale una mancha, por favor, que es súper importante revisaros todos los años y también protegeros del sol", concluye el vídeo.