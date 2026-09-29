Café con leche: el tono de uñas que se convierte en la gran tendencia de este otoño

Con la llegada del otoño, las tendencias de belleza comienzan a cambiar y las manicuras también se adaptan a la nueva temporada. Después de meses en los que los tonos claros y los colores más vivos han tenido un gran protagonismo, los esmaltes cálidos vuelven a ganar terreno.

Entre ellos, el marrón destaca como una de las grandes apuestas para los próximos meses. Aunque el burdeos es uno de los clásicos de esta época del año, para esta temporada queda desterrado. Las uñas marrones se convierten en una opción elegante que permite conseguir diferentes estilos sin renunciar a una manicura sofisticada.

Además, sus distintas tonalidades hacen que sea un color fácil de adaptar a los gustos personales. Desde los marrones más oscuros, que recuerdan al chocolate, hasta los tonos más claros y suaves, como el café con leche, la auténtica tendencia.

Manicura marrón | iStock

El marrón es el nuevo burdeos

El marrón se ha convertido en uno de los colores más destacados de las tendencias de manicura de otoño e invierno de 2026-2027. Su principal atractivo es que permite conseguir un resultado elegante sin recurrir a los tonos habituales de esta temporada.

Una de las opciones más clásicas es el marrón chocolate, un color intenso que aporta profundidad a las uñas y que puede llevarse tanto en manicuras sencillas como en diseños más elaborados.

Manicura marrón | Pexels

Pero la verdadera tendencia para esta temporada son los tonos caramelo y café con leche, opciones que encajan a la perfección con la estética otoñal. Y es que su acabado más claro permite conseguir un resultado delicado y combinarlo fácilmente con diferentes estilos.

Los tonos que más favorecen

Una de las ventajas de esta tendencia es la variedad de tonalidades que ofrece. Mientras que los marrones oscuros aportan un aspecto más marcado, los colores cálidos y claros permiten conseguir una manicura más natural.

El chocolate y el espresso son dos alternativas para quienes buscan unas uñas más clásicas. Por su parte, los tonos avellana, moka y caramelo aportan luminosidad y permiten experimentar con una paleta más suave.

Manicura marrón | iStock

La forma de las uñas también puede influir en el resultado. Las uñas cortas y ligeramente redondeadas son una opción práctica para el día a día, mientras que las almendradas permiten conseguir una apariencia más alargada.

Una manicura versátil

Otra de las razones por las que las uñas marrones destacan esta temporada es su facilidad para combinar con diferentes prendas y estilos. Encajan especialmente bien con los colores tierra, los beige y los tonos neutros que suelen predominar en los armarios de otoño.

Además, no es necesario recurrir a diseños complicados para conseguir una manicura elegante. Llevar todas las uñas del mismo color, con un acabado brillante, es una de las opciones más sencillas para sumarse a esta tendencia.

Manicura marrón | Pexels

Quienes prefieran darle un toque diferente pueden apostar por acabados mate o incorporar pequeños detalles decorativos. De esta manera, el marrón se convierte en una alternativa que permite adaptar la manicura tanto a los looks cotidianos como a las ocasiones especiales.