La reina Letizia recupera su look más aplaudido de 2019 para recibir a los Macron en Madrid

La reina Letizia ha vuelto a demostrar que su armario también guarda espacio para los grandes clásicos. Con motivo de la visita de Estado de Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, a España, la Reina ha recuperado uno de sus estilismos más recordados para participar en la recepción oficial celebrada este martes en el Palacio Real de Madrid.

Letizia y Felipe con Macron | Gtres

Doña Letizia ha rescatado un vestido de Pertegaz que estrenó en octubre de 2019 durante las audiencias con los galardonados de los Premios Princesa de Asturias. Se trata de un diseño en tono gris, de silueta lápiz y largo midi, que destaca especialmente por su gran lazada en el cuello y los bordados florales en relieve que recorren uno de sus laterales.

Para completar el estilismo, la Reina ha apostado por unos tacones negros destalonados de Carolina Herrera, manteniendo una estética sobria y elegante acorde con el carácter institucional de la jornada. El vestido tiene además un significado especial dentro de su armario: supuso su regreso a Pertegaz quince años después de que la firma diseñara su vestido de novia.

Letizia y Felipe | Gtres

La elección no es casual. Este look de 2019, fue uno de los más aplaudidos de la Reina. Ahora, siete años después, la Reina vuelve a recuperarlo para una de las citas diplomáticas más importantes de su agenda.

La visita de los Macron se prolongará hasta este miércoles y tendrá como uno de sus momentos más esperados la cena de gala que los Reyes ofrecerán esta noche en el Palacio Real.