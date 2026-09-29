Jacob Elordi, de lo más protector con Kendall Jenner en París: juntos en la Semana de la Moda

Kendall Jenner y Jacob Elordi se han convertido en los grandes protagonistas de esta temporada de Fashion Weeks. Su primer gran "momentazo" tuvo lugar en Milán, donde el actor ocupó un lugar privilegiado en el front row y dejó una comentadísima reacción de pura admiración al ver a la modelo cerrar el desfile de la colección primavera-verano 2027 de Bottega Veneta.

Solo un par de días después, la pareja —que sigue sin confirmar oficialmente su noviazgo— aterrizaba en París, donde fue captada por los fotógrafos a pie de calle. Avanzando cogidos de la mano como una pareja más, Jenner y Elordi se vieron envueltos en tal tormenta de flashes que el propio actor tuvo que pedir a los reporteros que pararan, ante una Kendall visiblemente aturdida por las ráfagas de luz. Un gesto instintivo que deja ver la faceta más protectora del protagonista de Cumbres Borrascosas con la que sería su pareja desde hace ya varios meses.

Kendall Jenner y Jacob Elordi se pasean en las calles de París | Gtres

Estas últimas salidas públicas no hacen más que confirmar que la relación entre dos de las celebridades más codiciadas del mundo está más que consolidada. Lejos de esconderse de las cámaras, ambos se muestran con total naturalidad; sobre todo él, que no duda en volcarse con Kendall en público a través de gestos de cariño y miradas de absoluta devoción.

Kendall Jenner y Jacob Elordi se pasean en las calles de París | Gtres

La cronología de su romance

Los primeros rumores sobre un posible idilio entre la modelo y el actor saltaron durante la icónica fiesta posterior a los Oscar organizada por la revista Vanity Fair, donde ambos fueron fotografiados conversando con una evidente complicidad.

Lo que en un primer momento podía parecer una simple charla entre amigos cobró mucha más fuerza pocas semanas después en el festival de Coachella. Allí, Jenner y Elordi se dejaron ver juntos de nuevo e incluso coincidieron en la after party privada que organizó Justin Bieber tras su actuación —cabe recordar la estrecha amistad que une a Kendall con Hailey Bieber—. Varios testigos presenciales afirmaron entonces que la química entre ellos era innegable.

Tiempo después de dejarse ver en el famoso festival de música, la pareja avivó aún más las especulaciones con una discreta escapada conjunta a las playas de Hawái. Fue tras esta sucesión de encuentros cuando fuentes cercanas a la pareja confirmaron a medios como la revista People que llevaban ya varios meses "saliendo y conociéndose mejor" en la más estricta intimidad.

Una amistad que viene de lejos

Aunque la chispa parece haber saltado definitivamente en el último año, lo cierto es que sus caminos ya se habían cruzado con anterioridad. Según reveló la prensa estadounidense, el actor de Euphoria fue uno de los invitados al cumpleaños de la modelo en el año 2022, lo que demuestra que mantenían un círculo de contactos común desde hacía tiempo antes de dar el paso hacia algo más.