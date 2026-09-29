Laura Matamoros y los peligros de los retoques estéticos: su fuerte reacción alérgica a los inductores de colágeno

Los retoques estéticos pueden llegar a ser de lo más tentadores, pero testimonios como el de Laura Matamoros recuerdan que los efectos secundarios y los imprevistos existen y que es imprescindible tenerlos en cuenta. En su caso, la creadora de contenido ha revelado que ha sufrido una fuerte reacción alérgica tras haberse infiltrado inductores de colágeno hace un año: "No sabía cuáles eran las consecuencias de poder llegar a ponerte esto".

Debido a esta complicación médica, la hija de Kiko Matamoros lleva desde finales de julio sometiéndose a pruebas y acudiendo al médico de forma continua. "Me he pasado un verano que no os quiero ni contar", ha compartido con sus seguidores, aclarando que su intención no es dar pena, sino ser transparente y mostrar la realidad que hay detrás de este tipo de procedimientos.

Por si fuera poco, la televisiva ha tenido que hacer frente a un aluvión de críticas y comentarios despectivos en redes sociales sobre su aspecto físico. Tras recordar cómo se sentía de pequeña cuando la llamaban "niño" por llevar el pelo corto, la influencer ha confesado la vulnerabilidad que vuelve a sentir a sus 33 años: "Yo me sentía muy vulnerable en el colegio y ahora tengo que aguantar cierto tipo de comentarios".

"Ante tal situación, me he visto obligada a hablar de este tema porque me parece vergonzosa la sociedad en la que vivimos. Es muy fácil criticar a una persona, pero creo que antes de hacerlo hay que saber un poco qué es lo que pasa", ha expresado.

Además, Matamoros ha aclarado que, al margen de este problema, se encuentra con una salud de hierro: duerme sus ocho horas, mantiene una buena alimentación y sus analíticas muestran que está "increíblemente bien", salvo por la inflamación derivada del tratamiento estético. "Así que, igual que en su día conviví con que me llamaran chico en el colegio, hoy convivo con que la gente me critique porque sí", ha concluido.

¿Qué son los inductores de colágeno y qué riesgos conllevan?

Los inductores de colágeno son sustancias inyectables diseñadas para estimular la producción natural de esta proteína en la piel, logrando mejorar progresivamente su firmeza, densidad y elasticidad.

A diferencia de los rellenos de ácido hialurónico tradicionales, estos compuestos no aportan volumen de forma inmediata, sino que "activan los fibroblastos para regenerar las fibras de colágeno y elastina", según explican los expertos de la clínica Idermic.

En cuanto a sus posibles efectos adversos, el doctor Andrés Gómez señala que, aunque se consideran tratamientos generalmente seguros y biocompatibles, pueden desencadenar efectos secundarios leves como dolor, sensibilidad, enrojecimiento e hinchazón en la zona inyectada (los cuales remiten habitualmente en cuestión de horas o días). Sin embargo, en casos menos frecuentes, pueden aparecer bultos, nódulos o, como le ha ocurrido a Laura Matamoros, reacciones alérgicas severas al material inyectado.