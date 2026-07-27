Rocío Crusset celebra su segunda boda en Ibiza: Todos los detalles de su nuevo vestido de novia

Dos meses después de sorprender con su íntimo enlace en Nueva York, Rocío Crusset ha vuelto a vestirse de novia. La modelo ha celebrado este fin de semana una segunda boda junto a su marido, Charlie Schein, en Ibiza, una fiesta pensada para reunir a los familiares y amigos que no pudieron acompañarlos el pasado 30 de mayo en la Gran Manzana. La celebración, organizada con la misma discreción que ha marcado toda su relación, ha salido ahora a la luz gracias a las imágenes compartidas por algunos de los asistentes, entre ellas una fotografía publicada por la diseñadora Blanca Bleis, responsable del vestido elegido por la novia para esta ocasión.

Rocío Crusset con su segundo vestido de novia durante la celebración de su boda en Ibiza | Instagram

Lejos del espectacular diseño de encaje que la propia Rocío creó para su boda en Nueva York, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero apostó esta vez por un estilismo mucho más relajado y en perfecta sintonía con el espíritu mediterráneo de la isla. Lució un vestido largo de satén blanco, de líneas limpias, tirantes y escote drapeado, firmado por Blanca Bleis, que completó con una flor blanca en el pelo y un abanico como original alternativa al tradicional ramo de novia. Charlie Schein, por su parte, eligió un traje de lino negro, acorde con el ambiente desenfadado de la celebración.

La pareja quiso que esta segunda celebración tuviera un carácter muy diferente al de su enlace en Estados Unidos. Si la ceremonia de Nueva York reunió únicamente a sus familiares más cercanos, la fiesta de Ibiza estuvo pensada para compartir su felicidad con los amigos que no pudieron viajar entonces. De hecho, la propia Mariló Montero ya había explicado días antes que no se trataba de "otra boda", sino de una celebración para quienes se habían quedado sin poder acompañarlos en mayo.

El evento tuvo lugar frente al mar, en un enclave privilegiado de la isla, donde los invitados disfrutaron de un cóctel con propuestas gastronómicas como mini pancakes con caviar, tablas de ibéricos y quesos o cócteles de sandía. Como recuerdo de la jornada, los asistentes recibieron unas gorras personalizadas con una ilustración de los novios besándose y la inscripción "Rocío & Charlie Ibiza", un detalle que la propia modelo había adelantado días antes en sus redes sociales.

Aunque la celebración estaba concebida principalmente para sus amigos, algunas imágenes difundidas posteriormente han dejado ver también a Alberto Herrera, hermano de la modelo, disfrutando de la fiesta junto a los recién casados. Una muestra más del ambiente cercano y familiar que rodeó una jornada en la que Rocío Crusset volvió a convertirse en la gran protagonista, esta vez con un vestido completamente distinto y un escenario tan especial como Ibiza.