Así ha sido la segunda boda de Thylane Blondeau, la que fue considerada "la niña más guapa del mundo"

Thylane Blondeau ha vuelto a vestirse de novia. Un mes después de contraer matrimonio por lo civil con el DJ francés Ben Attal en una ceremonia íntima celebrada en París, la modelo ha reunido de nuevo a familiares y amigos para celebrar una gran fiesta de boda en Cannes, en un ambiente mucho más relajado y festivo.

La joven, que saltó a la fama cuando tenía solo seis años tras ser nombrada "la niña más guapa del mundo", ha compartido en sus redes sociales algunos de los momentos más especiales de esta segunda celebración, celebrada en un exclusivo club de playa de La Croisette. Allí, la pareja ha disfrutado de una ceremonia frente al mar rodeada de sus seres queridos.

Uno de los grandes protagonistas del día ha sido, sin duda, el vestido de la novia. Thylane ha apostado por un diseño personalizado de la firma francesa Øud Paris, muy diferente a los clásicos vestidos nupciales. El modelo destacaba por un cuerpo inspirado en una camiseta blanca de manga corta y escote redondo, combinado con una falda fluida de gran movimiento y una discreta cola, una elección que encaja con la tendencia de las novias que buscan diseños sencillos, cómodos y alejados de los convencionalismos.

Para completar el estilismo, la modelo ha lucido un maquillaje muy natural que resaltaba sus ojos azules y una melena ondulada semirrecogida con un moño desenfadado, un look de belleza pensado para una celebración junto al mar y acorde con el carácter relajado del enlace.

Esta gran fiesta ha llegado después de que la pareja se casara el pasado 29 de junio en el Ayuntamiento del distrito 16 de París, donde Thylane eligió un vestido completamente diferente, de líneas rectas y con inspiración en Grace Kelly. Con esta segunda celebración, la modelo y Ben Attal han querido compartir su felicidad con un círculo más amplio de familiares y amigos en uno de los rincones más exclusivos de la Costa Azul.