Ainhi García elimina su romántica felicitación a Nico Williams tras dos años de relación y celebrar juntos el Mundial

Ainhi García y Nico Williams han puesto punto final a su relación. Después de dos años de relación marcados por la discreción, la pareja ha decidido seguir caminos separados, una noticia que ha sorprendido especialmente porque hace apenas unas semanas ambos intercambiaban públicas declaraciones de cariño con motivo del 24º cumpleaños del futbolista.

Uno de los gestos que más ha llamado la atención tras conocerse la ruptura ha sido el movimiento de Ainhi en redes sociales. Donde ella ha eliminado la publicación que compartió el pasado 12 de julio para felicitar a Nico, un mensaje en el que escribía: "Feliz vida a la persona que ilumina la mía. Te quiero". Entonces, el jugador respondió públicamente con un cariñoso "Te amo, pequeña", dejando patente el buen momento que atravesaban como pareja.

Ainhi García y Nico Williams posando juntos durante el Mundial 2026 | Instagram

Según publica Semana, la separación se habría producido de forma amistosa y sin terceras personas de por medio. Tal y como asegura el citado medio, "no ha habido infidelidades", sino que ambos habrían tomado la decisión al considerar que el amor entre ellos había llegado a su fin.

La relación entre Ainhi y Nico siempre se ha caracterizado por mantenerse alejada del foco mediático. De hecho, la ingeniera y profesora de Inteligencia Artificial apenas había compartido imágenes junto al internacional español hasta la felicitación de cumpleaños que ahora ha desaparecido de su perfil. Durante estos dos años, ambos apostaron por vivir su noviazgo con absoluta naturalidad y lejos de la exposición pública.

Por el momento, ni Nico Williams ni Ainhi García han querido pronunciarse públicamente sobre su ruptura. Mientras el futbolista continúa centrado en su carrera deportiva, la joven ha optado por el silencio y por borrar el que, hasta ahora, era el gesto de amor más visible que había dedicado al jugador en sus redes sociales.