Tamara Gorro reaparece desde el hospital y explica cómo se encuentra: "He tenido un susto muy grande"

Tamara Gorro ha reaparecido en sus redes sociales después de varios días de silencio para explicar el delicado momento de salud que atraviesa. La influencer ha compartido un emotivo vídeo grabado desde el hospital, donde ha confesado que lleva cuatro días ingresada tras sufrir "un susto muy grande".

Visiblemente emocionada y con una vía en el brazo, ha explicado que, en un primer momento, no tenía intención de hacer pública su hospitalización. Sin embargo, al comprobar que la noticia ya había comenzado a difundirse, ha preferido ser ella misma quien informara a su "familia virtual", como suele llamar a sus seguidores.

"Hoy he encendido el móvil después de cuatro días que llevo ingresada en el hospital y me he enterado de que ya la noticia está corriendo. Yo no quiero que os enteréis por un medio antes que por mí", ha asegurado la creadora de contenido, dejando claro que siempre ha querido mantener una relación directa y sincera con quienes la siguen.

Aunque ha preferido mantener en la intimidad el motivo exacto de su ingreso, Tamara sí ha reconocido que todo se ha debido a un problema de salud que le ha provocado un gran sobresalto: "¿Está todo perfecto? No, no lo está. Pero lo va a estar", ha afirmado con optimismo, insistiendo en que, por el momento, no desea revelar su diagnóstico.

La influencer también ha explicado que reducirá su actividad en redes sociales durante su recuperación y ha pedido comprensión a sus seguidores: "No desaparezco, pero que sepáis que si no estoy tan activa es por eso", ha señalado antes de despedirse con un cariñoso mensaje y desear un feliz verano, lamentando no poder disfrutarlo como había imaginado.