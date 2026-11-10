Roca Rey aclara cuál es su relación con Victoria Federica tras su ruptura con Tana Rivera

Andrés Roca Rey acaba de regresar a España tras haber pasado unos días en su tierra natal, Perú, con motivo de la celebración de la Feria de Acho, donde toreaba. Allí no ha estado solo: viajó acompañado por un grupo de amigos, entre los que se encontraban Tomás Páramo, María García de Jaime o Victoria Federica. La presencia de la hija de la infanta Elena ha desencadenado rumores de que entre ella y el diestro podría haber algo más que una simple amistad, especialmente tras conocerse el fin de su relación con Tana Rivera.

Todas estas habladurías acerca de su vida sentimental han protagonizado sus declaraciones ante los medios que le esperaban a su llegada al aeropuerto. Preguntado por cómo se encuentra tras su mediática ruptura con Tana Rivera, él ha asegurado que está "muy bien" y ha querido subrayar además el enorme aprecio que siente hacia la hija de Eugenia Martínez de Irujo: "Yo a ella la quiero mucho y somos muy buenos amigos".

Roca Rey entrevistado en el aeropuerto | Gtres

Su cercanía con Victoria Federica

Victoria Federica ha estado descubriendo Lima de la mano de Roca Rey y junto al resto del grupo de amigos. La joven aparecía sentada al lado del diestro peruano en la imagen que él mismo compartió en sus redes sociales de su participación en el evento taurino más importante de Perú, una estampa que no hizo más que alimentar las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

No obstante, ya de vuelta a España, el torero ha confirmado que lo que le une a la sobrina del rey Felipe VI no tiene ningún matiz romántico: "Bueno, yo la quiero como a una hermana". "Amor de hermanos", ha insistido de forma contundente ante los micrófonos.

La polémica por la fiesta de su 30º cumpleaños

Durante su estancia en Perú, Roca Rey ha podido festejar su 30º cumpleaños con sus seres queridos, aunque previamente ya había organizado un gran evento con motivo de su cambio de década en su finca de Gerena, en Sevilla. Se trató de una celebración que causó un notable revuelo por las molestias que ocasionó a los vecinos del municipio, tanto por el nivel de ruido como por el uso de pirotecnia, lo que llevó al Ayuntamiento de Gerena a abrir un expediente administrativo para investigar lo sucedido.

Al respecto de esta controversia, el diestro ha restado importancia a lo ocurrido, asegurando que "son comentarios que a veces no son reales". "Eran mis 30 y lo disfruté mucho con mi familia y mis amigos", ha zanjado.

Finalmente, Roca Rey también se ha mostrado muy satisfecho por haber cumplido con sus compromisos profesionales en su país natal en unas fechas tan señaladas: "He tenido la suerte de torear muy a gusto ahí, de ser muy feliz en mi tierra".