Pilar Rubio reflexiona sobre su cuerpo tras cuatro embarazos: "Ha cambiado mi manera de verme"

"Cuatro embarazos, cuatro niños y muchísimos cambios en mi cuerpo", así arranca la última publicación que ha compartido Pilar Rubio en Instagram. La presentadora ha mostrado a sus 10 millones y medio de seguidores un carrusel fotográfico que repasa la evolución de su cuerpo desde 2014, cuando esperaba a su primer hijo, hasta 2020, año de su último embarazo.

Una mirada al pasado que le ha servido para analizar la transformación física que ha experimentado tras formar una familia numerosa junto a Sergio Ramos y, sobre todo, para valorar la evolución de su propia mentalidad.

De la delgadez a la fuerza muscular

A través del texto que acompaña a las imágenes, la presentadora confiesa que, con la perspectiva del tiempo, ha tomado conciencia del impacto de las gestaciones en su anatomía. "Echando la vista atrás, me doy cuenta de que en muy poco tiempo mi cuerpo experimentó cambios bastante bruscos, tanto de subida como de bajada de peso", reflexiona. Sin embargo, lo que más le llama la atención no son las cifras de la báscula, sino la metamorfosis de su percepción personal: "Lo curioso es cómo también ha cambiado mi manera de verme y de entender lo que significa estar en forma".

Al mirar las fotografías posteriores a los nacimientos de sus hijos mayores, Rubio reconoce la sorpresa que le produce su aspecto de entonces. "Ahora miro las fotos de después de tener a Sergio y a Marco y me veo superdelgada. ¡Y pensar que seguramente en aquel momento me veía estupenda así!", señala entre risas. Un canon estético que dista de sus metas actuales: "Hoy no me gustaría tener ese cuerpo. Mis prioridades son otras: ganar masa muscular, sentirme fuerte, tener energía y cuidar mi salud a largo plazo".

Aceptación y gratitud

A pesar de la presión estética que impera en las redes sociales y en televisión, la presentadora celebra el paso de los años como un proceso de madurez y reconciliación con la propia imagen. "Supongo que con los años no solo cambia nuestro cuerpo, también cambia nuestra forma de mirarlo. Y menos mal", afirma.

Para concluir su reflexión, la madrileña lanza un mensaje sobre la aceptación corporal y el verdadero significado del bienestar integral: "Al final, estar en forma no debería significar encajar en una talla o pesar un número determinado, sino sentirte bien con el cuerpo que tienes y con todo lo que es capaz de hacer. Y el mío, desde luego, ha hecho cosas increíbles. ¡Cuatro de ellas tienen nombre propio!". Y esos nombres son Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano.