El rey don Juan Carlos llega al Pardo de forma privada y se rodea de su familia: Así ha sido el momento

Don Juan Carlos ha llegado al Palacio de El Pardo sólo media hora después de aterrizar en Madrid. Lo ha hecho como una exhalación, pero con el tiempo suficiente como para captar una media sonrisa y un saludo a los medios apostados a las puertas del lugar donde se va a celebrar una fecha muy señalada para los españoles, pero de una manera especial para él.

Aunque las circunstancias mandan, el emérito ha llegado a España para celebrar este 50 aniversario de la Monarquía con un almuerzo en familia y privado, aunque no tan íntimo como quizá se pensó en un primer momento. Al parecer, y según se ha comentado en estas semanas previas, la publicación de las memorias de don Juan Carlos ha provocado no sólo un tsunami por el contenido a nivel informativo, sino también a nivel personal en los miembros más destacados de la Familia Real.

Nicolás de Grecia, Chrysi Vardinogianni, Alexia de Grecia y Carlos Morales, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, Juan Urdangarín, Miguel Urdangarín, Pablo Urdangarín, irene Urdangarín, Olympia Beracasa y Johanna Zott | Gtres

De ahí que la lista de los invitados a este almuerzo se haya ampliado y haya incluido no sólo a los Borbones más cercanos, sino también a la familia griega, a los primos Dos Sicilias, y eso incluye sobrinos y nietos de distintas generaciones. Aunque sólo sea durante unas horas, ya que el emérito no hará noche en Madrid, podrá disfrutar de una de estas reuniones familiares de las que tanto gustan a los cabeza de familia, en especial a los que ya están en la última etapa de su vida, con el agravante además de residir a miles de kilómetros de los suyos.