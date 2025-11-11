Antena 3 Logo Antena 3
ASEGURA QUE ES UN PILAR MUY IMPORTANTE PARA ÉL

Froilán, muy contento después de lo que su abuelo, el rey Juan Carlos, ha dicho sobre él en sus memorias

Tras la publicación de las memorias del rey Juan Carlos I, la Familia Real vuelve a estar en el ojo del huracán por las polémicas declaraciones que ha hecho el Emérito en su libro. Eso sí, del que habla maravillas es de su nieto Froilán, y es que el joven se ha convertido en un pilar fundamental para él.

Froilán, muy contento en Madrid

Vídeo: Europa Press Foto: Gtres

Publicado:

La visita de uno de los nietos más cercanos al rey Juan Carlos I ha marcado los últimos días en Galicia, coincidiendo con la publicación de las esperadas memorias del monarca. Aunque no existen imágenes de ambos juntos en Sanxenxo, Froilán fue captado en el aeropuerto de Vigo tras regresar de Abu Dabi y todo apunta a que quiso estar cerca de su abuelo en medio de este acontecimiento literario y familiar. La estancia del Emérito en la casa de Pedro Campos durante las regatas ha aumentado la expectación que rodea a la familia en estos días clave.

La buena sintonía entre abuelo y nieto queda patente en las páginas del libro, donde Juan Carlos I revuelve emociones al compartir recuerdos tanto felices como difíciles. El Rey dedica un capítulo especial a este nieto, describiendo cómo han vivido juntos momentos de gran afinidad y apoyo, incluso reconociendo los desafíos y cambios de vida que ha afrontado tras mudarse a Abu Dabi. Una anécdota reveladora narra el empeño del joven en acompañar a su abuelo desde el desayuno, reflejando la cercanía y el compromiso que forman parte de su día a día.

Froilán y su abuelo, el rey Juan Carlos, con el rey de Baréin
Froilán y su abuelo, el rey Juan Carlos, con el rey de Baréin | Gtres

De vuelta en Madrid, y como ya ha pasado en las últimas veces que le han captado las cámaras, la actitud del hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha cambiado notablemente: pasea por la ciudad relajado y sonriente, mostrando una actitud amable y receptiva ante los medios.

Froilán, muy relajado con los medios de comunicación
Froilán, muy relajado con los medios de comunicación | Gtres

Cayetano Rivera en Sevilla
