La reina Letizia hace un guiño a Suecia con un vestido 'low cost' de H&M

La noche más esperada del viaje de los reyes Felipe VI y Letizia ha conseguido cumplir con todas las expectativas. Los monarcas que aterrizaron en Suecia este martes, iniciando su visita en la Embajada española en Estocolmo, pasan hoy una última jornada muy ajetreada. Lo primero de la agenda era la visita al Instituto de Tecnología y Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería. Este viaje está haciendo que ambas casas reales pongan en común sus valores sobre temas, a los que dan gran importancia, como la ciencia.

Siguiendo con otro ámbito, la cultura, se visita también la Biblioteca Bernadotte del Palacio Real a la que asiste, en este caso, Letizia junto con la reina Silvia donde participan en un seminario. Al medio día se llevará a cabo un almuerzo de los reyes con las autoridades locales en el Ayuntamiento de Estocolmo, mismo lugar en el que se celebra la cena de los Premios Nobel.

Cada paso que dan tiene suma importancia, y también los zapatos con los que los da la ex periodista, y que completan sus esperados estilismos. Sin duda el momento que generaba mayor interés era la cena de gala celebrada en el Palacio Real de Estocolmo con Carlos Gustavo y Silvia de Suecia como anfitriones.

Tras la celebración el pasado 17 de noviembre en honor al presidente de Italia, Sergio Mattarella, presidida por Letizia y Felipe VI, las miradas estaban todas puestas en la elección de vestuario de la reina este miércoles para la velada. Si la mujer del actual rey de España sorprendió en aquella ocasión, en esta se ha superado con creces.

De azul oscuro y volantes de tul se ha armado Letizia. El vestido, asequible, voluminoso, largo de poliéster reciclado, escote en la espalda y cintura marcada por cintas de grosgrain han hecho brillar a la monarca. Esta prenda pertenece a la colección Conscious Exclusive de la marca sueca H&M, tiene un valor de 299€ y se encuentra en su página web. Todo un detalle por parte de la reina con sus anfitriones.

La sorpresa ha venido porque no es la primera vez que vemos este traje de la marca de fast fashion H&M, sino que hace unos meses se lo vimos a la princesa Victoria el día que celebraba el décimo aniversario de su boda. Este fue el último evento oficial al que asistieron sus majestades antes del covid19, para el que la princesa sueca eligió este atuendo con unas pequeñas modificaciones como el escote y las mangas del mismo tejido.

El vestido de Letizia no ha sido el único guiño, sino que, además, la madre de las princesas Leonor y Sofía ha lucido una joya muy significativa, y la que alberga mayor valor dentro del joyero real. Se trata de la tiara de lis, esta fue un regalo de Alfonso XIII a la reina Victoria Eugenia, abuela del rey emérito. Esta corona fue heredada por la madre de Felipe VI, doña Sofía, quién la llevó por primera vez en un viaje, también a Suecia, en 1983.

Otras joyas que ha lucido Letizia han sido unas extraordinarias pulseras gemelas y unos pendientes de chatones, pero el elemento que ha destacado es la condecoración de la Orden de los Serafines que el rey Carlos Gustavo ha otorgado a la reina. Este emblema solo se concede a los miembros de la Familia Real sueca o a sus homónimos de otros países, siendo todo un honor contar con esta distinción.

Sabíamos que en este viaje de Estado de los reyes a Suecia íbamos a ver unos looks muy interesantes, por lo que intuíamos que la reina Letizia causaría gran impacto. Si bien no había estrenado vestido en la primera jornada en el país, optando por los que más le gustan de su armario y con los que ya habíamos visto previamente, si lo ha hecho en la segunda. El vestido azul no ha sido el único, esa misma tarde de miércoles la mujer del rey ha dejado maravillados a todos.

Con la navidad a la vuelta de la esquina, el rojo empieza a ser el color elegido, un tono muy favorecedor y de los favoritos de Letizia. Esta ha elegido para el acto oficial de bienvenida, un conjunto firmado por la marca Carolina Herrera, vistiendo un ajustado traje con falda lápiz, mangas acampanadas y escote redondo a la caja. Como complementos para hacer frente a las bajas temperaturas se ha decantado por una capa camel con cuello de pelo y bajo asimétrico. Finalmente, el elemento que se llevó toda la atención fue la diadema en forma de turbante de la firma española Cherubina con pliegues y detalles florales.

Como última parada del día, los reyes vuelven a la Embajada española donde se despedirán del país y su Casa Real antes de regresar a España. Este viaje de Estado cuenta se puede ya calificar de fecha histórica, ya que es la primera vez en 40 años que un monarca español viaja al país escandinavo, siendo además ella visita oficial que inicia la vuelta a los deberes reales internacionales de don Felipe y doña Letizia tras la pandemia.

