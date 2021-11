La reina Letizia y sus medias efecto cristal en su aparición en Suecia

Un viaje exprés y una apretada agenda es lo que tienen por delante los reyes, Felipe y Letizia esta semana con su desplazamiento a Suecia. Ayer martes, presenciábamos como estos ponían rumbo al a capital del país nórdico junto con José Manuel Albares, actual ministro de Asuntos Exteriores. Durante tres días los monarcas tienen numerosos encuentros y reuniones, tanto con la Casa Real Sueca, como con otros eventos. A su llegada, poco después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Arlanda han acudido a una recepción con un pequeño grupo de representación de los ciudadanos españoles que viven en el país.

Lo cierto es que todos estábamos expectantes, ya que esta es la primera visita de Estado después de la pandemia, por lo que la sucesión de citas de los reyes y los esperados trajes que lucirá la reina hacen que este viaje aumente, aún más si es posible, el interés de todos. Para este primer acto oficial Letizia ha apostado sobre seguro, no se ha arriesgado y ha reutilizado un vestido que hemos podido ver en otras tres ocasiones. Este traje de corte recto, manga larga, escote en pico y bajo asimétrico ha generado dudas porque pese a lucirlo previamente, se desconoce la marca o el diseñador que lo firma.

Reina Letizia en Suecia | Gtres

En blanco roto, con la parte superior y la inferior deshilachada y con un fajín que acentúa su cintura, la reina ha acertado en su elección, pero solo parcialmente. Si el vestido ha conseguido una gran aceptación, sus complementos no lo han logrado tanto.

La ex periodista ha elegido el animal print para el bolso y los zapatos de Magrit, marcando el contraste del estilismo y dando un toque más moderno. También le ha sumado a su look unos pendientes de perlas y diamantes dándole un aire más tradicional. Aunque lo que no nos ha convencido han sido sus medias.

Las medias de Letizia en Suecia | Gtres

Este elemento tan básico y utilizado, como son las medias, es poco habitual verlo utilizado por ella. Rara vez hemos visto a la reina llevándolas. Ya sea por las bajas temperaturas y el intento de Letizia por protegerse del frío de Suecia, o por cualquier otra razón, este añadido a su estilismo no ha tenido una buena acogida.

Puede ser por el brillo, el tono blanquecino o perlado, las medias han bajado la nota a su vestimenta, haciendo que la atención quede puesta en los próximos días y en el interior de la maleta de la mujer del rey Felipe VI.

En los últimos meses Letizia nos ha ido mal acostumbrando con unos estilismos que no dejaban indiferente a nadie. Hace un mes, en la entrega de los Premios Cerecedo, la reina acaparó las miradas con su vestido de rejilla firmado por Hugo Boss.

La reina Letizia | Gtres

Pocos días después, la monarca volvió a ser protagonista de los comentarios por su nuevo rostro, y es que, acostumbrados a ver solo sus ojos por la mascarilla, hemos notado unos retoques en su nariz y pómulos que llamaron mucho la atención.

El momento más esperado es el que se celebra esta noche, la cena de gala en el Palacio Real. Igual que ocurrió la semana pasada con la organizada en honor del presidente de Italia, donde la madre de las princesas Leonor y Sofia sacó a relucir unas piezas espectaculares de su joyero que completaron su vestimenta e hicieron subir las expectativas de la velada de este 24 de noviembre.

La reina Letizia, radiante en la cena de Estado en el Palacio Real | GTRES

Mañana, jueves, los reyes acudirán a un almuerzo en el Ayuntamiento de Estocolmo junto con la familia real sueca, acabando con una recepción con Don Felipe y Doña Letizia en el palacio del que fue rey de España, Alfonso XIII, propiedad que adquirió del príncipe Carl en la década de los años 20. Actualmente es la residencia del embajador español y será la última parada de los reyes antes de volver a casa.

