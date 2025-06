Flavia y David, hijos de Manolo Zarzo, aclaran cómo están con el resto de la familia tras su conflicto

El último adiós a Manolo Zarzo -fallecido a los 93 años en Madrid el pasado 17 de junio- ha dado mucho que hablar. Durante estos días, se ha visto empañado su recuerdo después de que saliese a la luz la complicada relación que su hija mayor, Flavia Zarzo, tenía tanto con él como con sus cuatro hermanos.

Al parecer, los hijos del intérprete y su viuda, Pilar, habrían pedido a la actriz que no fuese al tanatorio respetando los deseos de su padre, con el que no tendría relación desde hace años.

Sin embargo, parece que todo está aclarado, ya que la semana pasada, en el entierro, Flavia aclaraba que "no hubo ningún problema" y que "lo único que Mario pues estaba muy nervioso porque se encargó de todo y no quería que hubiese prensa dentro del tanatorio, cosa que yo entiendo, pero esta mañana me ha llamado, me ha dicho que estaba muy nervioso, que la situación le ha venido grande, que lo sentía".

Manolo Zarzo | Gtres

Este sábado, Flavia y David se han dejado ver ante las cámaras en la Iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha de Madrid, celebrando el funeral que a su padre le hubiese gustado, para el que han llamado a la gran mayoría de amigos suyos. Alberto Closas, Antonio Albella o Alejandra Grepi son algunos de los asistentes que se han dejado ver por allí.

Flavia y David han atendido a la prensa y han aclarado que la relación con el resto de la familia está bien, al menos es un tema que "está zanjado, no estamos aquí para esto, estamos toda la familia que estamos en Madrid, aquí".

Además, cuando se les ha preguntado por esta nueva despedida al artista, David ha confesado que no tienen en cuenta la petición de sus hermanos y la viuda en el tanatorio porque "cuando uno está mal, no sabe cómo reaccionar".

David y Flavia Zarzo | Gtres

En cuanto a cómo se encuentran, Flavia ha desvelado que "me imagino que dentro de unos días cuando se pase la misa y tal es cuando empiezas a bajar de la nube y eres consciente de la realidad porque ha sido todo muy precipitado".

En ese sentido, han querido hacerle un funeral a su altura: "Hemos intentado llamar a todos los compañeros porque papá a parte de ser un grande entre los grandes en la profesión era un hombre muy querido y hemos llamado a todo el mundo que hemos podido para que vengan a darnos un beso, a arroparnos, a darnos el pésame y sobre todo a recordarlo".