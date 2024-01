Laura Escanes responde a las críticas tras una conversación con su hija Roma sobre el amor: "Ya estoy yo y su padre para educarla"

La vida sentimental de Laura Escanes sigue dando mucho de qué hablar. Después de dar por finalizado su matrimonio con Risto Mejide, la influencer decidió darle una segunda oportunidad al amor de la mano de Álvaro de Luna. Sin embargo, cuando parecía que estaban atravesando su mejor momento, su romance llegaba a su fin de forma sorpresa. Ahora, la catalana no descarta volver a enamorarse, y su hija Roma tiene prisa porque su madre encuentre al verdadero amor de su vida.

Ha sido la propia Laura la que ha contado esta anécdota con la pequeña a través de sus redes sociales. Al parecer, a Roma le preocupa que su madre no esté de nuevo enamorada, motivo por el que le ha hecho una propuesta: "Ayer, antes de ir a dormir, mi hija Roma, de cuatro años, me dice: Mami, y ahora que no tienes novio, ¿con quién te vas a casar? Porque claro, no tienes novio".

Una conversación natural a la que la influencer ha respondido: "No sé, ya veremos". Pero parece que esa respuesta no ha complacido a la pequeña: "Pues mami, tienes que buscar novio mañana". Y, entre risas, Laura ha sentenciado: "Desde hoy, abro casting para buscar novio y casarme, a petición de mi hija".

Laura Escanes responde a las críticas recibidas en la red | Instagram

Lo que no se esperaba contando esta anécdota era que sus palabras crearían una controversia a la que ha tenido que responder, dejando claro que no le importa estar soltera y que su intención tan solo era compartir una conversación habitual con su hija de cuatro años.

"No hace falta ponerse súper quisquilloso con cada comentario que hacen los niños y dar lecciones de lo que tiene que ser la vida o no (básicamente porque tiene cuatro años y no me voy a poner intensa en cada pregunta que hace, que son muchas en esta edad. Y a a parte, que es mi hija, y ya estoy yo y su padre para educarla", ha comenzado diciendo.

Además, ha aprovechado para expresar que nadie debería cuestionar la forma de educar a los hijos, y menos en el amor, volviendo a poner sobre la mesa la relación que tuvo con Risto Mejide: "No hay mejor ejemplo que el que ve en casa y ha visto. No te tienes que quedar en pareja donde no es, y no pasa nada por empezar de cero y montar tu vida independientemente de tener pareja o no".

Laura Escanes también ha dejado ver que la pequeña no solo ha vivido la relación de sus padres o el romance de la influencer y Álvaro de Luna, sino que también ha sido testigo de los logros que ha conseguido, de los sueños que ha cumplido y de todo el trabajo que ha hecho para llegar a donde está: "Una vez más, es mi opinión y mi manera de hacer las cosas con Roma y, de momento, mal no nos está yendo. Estoy MUY orgullosa de ella y de mí como madre".