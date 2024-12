Raquel Meroño desvela qué papel juegan sus hijas, Daniela y Martina, en su vida: "Me llenan de alegría y amor"

Raquel Meroño, conocida por su trayectoria en televisión y cine, es madre de las gemelas Daniela y Martina, fruto de su relación con Santi Carbones. Aunque se separaron en 2018, la actriz y el empresario han mantenido una relación cercana, siempre enfocándose en el bienestar de sus hijas, quienes recientemente han alcanzado la mayoría de edad y se han convertido en referentes en redes sociales.

Raquel Meroño, junto a sus hijas Daniela y Martina, en un photocall | Gtres

Raquel Meroño no escatima en elogios al referirse a sus hijas, Daniela y Martina, quienes se han convertido en toda una sensación en las redes sociales. Así lo ha expresado la actriz en su última aparición pública para los micrófonos de Europa Press. Y es que, como se puede ver en el vídeo, no puede estar más orgullosa de ellas: "Qué regalo me ha dado el universo con estos dos bombones que me llenan la vida de alegría y amor".

Daniela y Martina, nacidas el 5 de noviembre de 2006, triunfan en TikTok, Martina cuenta con más de 450.000 seguidores, mientras que Daniela supera los 640.000. Ambas comparten contenido relacionado con moda, belleza y su día a día.

Raquel, que a menudo aparece en sus publicaciones, asegura estar encantada con esta faceta de las jóvenes, quienes parecen seguir los pasos de su madre en el mundo del entretenimiento. Las gemelas han heredado el carisma y el estilo de su madre, y no dudan en mostrar su conexión especial tanto en redes como en eventos públicos, donde han posado juntas recientemente.

Al hablar sobre sus planes para las fiestas navideñas, Raquel ha subrayado la importancia de pasar tiempo con sus seres queridos: "En familia, ahora más que nunca y para siempre ya. Además, ya cuando falla alguien de la familia y se va a otro lado, te das cuenta de que ya no quieres otra cosa que estar en familia, que es un lujazo".

Mientras Daniela y Martina continúan brillando en redes sociales, Raquel Meroño sigue siendo para ellas un referente y una fuente de inspiración tanto personal como profesional.