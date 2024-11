Daniela y Martina, hijas de Raquel Meroño, cumplen 18 años: de la felicitación de su madre a su futuro como influencers

Raquel Meroño no puede estar más feliz estos días y es que sus gemelas, Daniela y Martina, han cumplido 18 años. Para mostrar su alegría a todos sus seguidores, la actriz ha compartido en Instagram un carrusel de imágenes para felicitar a sus hijas, desde su nacimiento hasta momentos compartidos cuando han sido más mayores (como un viaje a un parque temático y un photocall). Un álbum familiar que es un recorrido por el paso de los años en el que se puede ver la evolución y cómo han ido creciendo y cambiando.

En el texto que acompaña el post, la presentadora desea a sus hijas que sean muy felices "en esta nueva etapa" y que pueden contar con ella "para seguir cuidándoos incondicionalmente". "Siempre seréis mis pequeñas. Sois luz. Os amo con todo mi corazón", acaba el mensaje.

Raquel Meroño, junto a sus hijas Daniela y Martina, en un photocall | Gtres

Raquel no ha querido perder la oportunidad de acordarse de su padre: "Te echamos de menos papá, pero hoy celebramos que todo el esfuerzo valió la pena porque se han convertido en unas mujercitas maravillosas de las que estar muy orgullosos". Desde que nacieron, Daniela y Martina han llevado Meroño como primer apellido: "Llevan el apellido de mi padre que me ayudó a criarlas como un padre para ellas también", explica.

Asimismo, tiene palabras de agradecimiento hacia su madre por haber estado a su lado durante todos estos años: "Sin tu apoyo sería todo mucho más difícil".

Martina también ha dedicado una publicación para felicitar a su hermana. Bueno, en realidad dos posts. En uno ha compartido una selección de fotos y vídeos juntas en las cuales se hace patente la gran conexión que hay entre ellas. "Felices 18 vueltas al sol a mi otra mitad (y a mí) te amo con locura ya lo sabes!!! Eres la persona más increíble del mundo", ha escrito.

Por otro lado, Martina ha publicado un reel con fragmentos de varios vídeos que empieza con la frase "You should know i'll be there for you" ("Debes saber que estaré a tu lado") y un bonito texto de dedicatoria: "Tengo muchas ganas de vivir esta vida juntas de la mano, eres la mejor gemela, mejor amiga, consejera que podía pedir, gracias por ser tú siempre, eres la mejor".

Daniela, en TikTok, dice estar muy agradecida a la vida y da gracias a su familia "que nos cuida y ama cada día". A su hermana, le da las gracias "porque todo a tu lado es mejor", por haberle enseñado tanto y por "tus abrazos que me das cuando me dan mis bajones, tus locuras que me hacen reír todos los días y sobre todo haber crecido al lado de una persona tan maravillosa".

Así son Daniela y Martina Meroño

Daniela y Martina nacieron el 5 de noviembre de 2006 fruto de la relación entre Raquel y el empresario Santi Carbones. Una de sus experiencias más emocionantes, aunque no la compartieron juntas, fue cuando se fueron a estudiar a Estados Unidos: Daniela estuvo en Las Vegas y Martina, en Nebraska. De momento, no sabemos qué querrán estudiar ni a qué se dedicarán finalmente, pero no sería nada extraño que su carrera esté enfocada en el mundo influencer.

Desde hace ya algún tiempo, lo están petando en redes sociales con cientos de miles de seguidores. Daniela tiene 134.000 seguidores en Instagram y más 636.000 en TikTok. Su hermana, Martina, 100.000 seguidores en Instagram y más de 450.000 en TikTok.

Según reveló Vanitatis en julio de este año, las gemelas forman parte de Soy Olivia, una de las agencias de creadoras de contenido más prestigiosa del país. "Son la nueva promesa de las redes", declaraban entonces fuentes de la agencia al citado medio.