Raquel Bollo reacciona a la polémica Anabel Pantoja dejando clara su postura: "Se puede hacer demasiado daño"

Raquel Bollo ha hablado ante la prensa sobre la delicada situación que está viviendo Anabel Pantoja y David Rodríguez tras conocerse que están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil hacia su hija Alma.

La diseñadora se ha sincero sobre la polémica que le rodea a la influencer y su pareja, mostrando todo su apoyo a ambos, al igual que otros rostros conocidos.

Raquel Bollo presenta emocionada sus diseños en SIMOF | Gtres

"Voy a ser breve y concisa. Me parece que es un tema que no se debe de tocar. Anabel y su pareja, David, es verdad que conozco más a Anabel, pero hay que meter a los dos, quieren a su hija por encima de todo", explicaba.

"Ha sido una niña deseada, es una niña amada, y no voy a entrar en nada más. Me parece un tema muy delicado y se puede hacer demasiado daño", dejando claro que cuando pase esta situación volverá a Gran Canaria, donde ya estuvo apoyando a Anabel cuando Alma estuvo ingresada.

David Rodríguez y Anabel Pantoja | Gtres

Raquel aprovechaba las cámaras para pedir que "haya mucho respeto sobre este tema, que nos acordemos que como madre es maravillosa, que ama a su hija por encima de todo, que es una niña deseada y muy querida, y los abuelos igual".

Además, dejó claro que "no pongo en duda para nada" la faceta como padres de los jóvenes, algo que tiene "clarísimo", tanto que no pone solo la mano por la influencer, sino que "por Anabel pongo mi cuerpo entero", preguntando retóricamente: "¿La niña dónde está? Pues eso".

Alma y Manuel Cortés, "preocupados" por su prima Anabel Pantoja

La familia se ha dejado ver en SIMOF en el desfile de su madre. Allí, tras las palabras de Raquel Bollo, sus hijos también se han pronunciado por las últimas novedades del caso de Anabel Pantoja.

Manuel Cortés señaló que se había enterado por su hermana y por TikTok y que se había quedado "sorprendido y preocupado". Sobre Anabel ha dicho que "de momento no la he llamado", pero que lo hará para preguntarle porque se ha quedado "un poco en shock".

Manuel Cortés, Raquel Bollo, su madre, y Alma Cortés | Gtres

"La verdad que me he quedado bastante rayado. No se me pasa por la cabeza nada de lo que he visto en TikTok. Tengo que pararme a leer y, sobre todo, a preguntarle y que me cuente qué es lo que ha pasado porque yo lo último que supe era el nacimiento. Estaba súper feliz. Le mandé un mensaje. Ella me respondió: 'Primo, esto es increíble, no me lo creo'. Y ahora salgo y me encuentro esto... La verdad que me he quedado un poco impactado", opinó, añadiendo que "solo espero que esté bien, que se solucione cuanto antes y obviamente que creo en ella plenamente".

Mientras, su hermana Alma Cortés expresó de forma más breve que "lo único que tengo que decir es que yo me alegro muchísimo de que Anabel esté con su pequeña en casa, que disfrute, que vivan, que sean felices, que se lo merecen muchísimo, que es una súper buena persona, todo el mundo la conoce y ya está".