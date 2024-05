¿Quién es Zigor? El hijo de Karlos Arguiñano que se ha hecho viral al grabar a un tiburón frente a su restaurante

Karlos Arguiñano sigue triunfando cada mediodía en Antena 3 con sus recetas fáciles de hacer, ricas-ricas y con fundamento. Además, con su carácter afable y campechano nos hace pasar un buen rato con sus chistes y sus anécdotas. La última que ha comentado en su programa es la que le ha ocurrido a su hijo Zigor mientras estaba pescando en la playa de Zarautz.

Su hijo le llamó a las 7 de la mañana para explicarle que estaba viendo un tiburón a pocos metros de la orilla y le animó a que lo grabara en vídeo. Así lo hizo y las imágenes se han hecho virales.

A raíz de esto, hemos querido saber más sobre quién es Zigor, uno de los siete hijos de Arguiñano y su mujer, Luisi Ameztoy.

El segundo de siete

Karlos y Luisi tienen siete hijos: Eneko, Zigor, Karlos (Txarli), Martín, Joseba, Amaia y María. De todos ellos, el más conocido por los espectadores es Joseba, quien ha seguido los pasos de su padre y su tía Eva y también se ha decantado por compartir sus recetas a través de la televisión.

Zigor es el segundo y trabaja como jefe de cocina del restaurante de Zarautz, junto a su hermana María. Siempre se ha querido mantener al margen de las cámaras por su timidez, tal y como contó en una entrevista al Diario de Navarra.

Ahora trabaja entre fogones, pero al principio tenía claro que no quería, así que estudió para ser mecánico naval y se fue a trabajar a un petrolero. ¿Por qué no le gustaba el tema de la cocina? Pues porque "sabía que esto era duro, que no iba a poder disfrutar mi tiempo libre con mis amigos o hacer surf que practicaba en campeonatos", explica al periódico.

Finalmente, algo cambió y decidió volver para estudiar cocina "en la escuela de Aiala, con mis hermanos Joseba y María" y coger el timón de la cocina del restaurante familiar.

El segundo de los Arguiñano confiesa que esa experiencia en el petrolero le fue bien, ya que es el encargado de tareas de mantenimiento del negocio.

En esta misma entrevista, Eneko, su hermano mayor, reconoce que el tándem Zigor-María "funcionan muy bien juntos" en la cocina.

Los otros hermanos

Eneko es el jefe de sala del restaurante, organiza el comedor y no le gusta estar frente a las cámaras.

María, además de jefa de cocina junto a Zigor, es repostera y es la única de los hermanos que no lleva el apellido Arguiñano, ya que Karlos la adoptó cuando él trabajaba en Argentina.

Txarli es el único que no se dedica a la cocina. Él ha cogido el camino del cine y trabaja como director de fotografía, aunque cuando es necesario también se pone frente a los fogones de su casa para cocinar para su familia.

Martín es el director del Hotel Restaurante Karlos Arguiñano, cogiendo así el relevo a su madre, Luisi. Como su hermano Txarli, cocina solo para su familia.