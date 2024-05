Octavi Pujades destaca lo "reservado, cariñoso e independiente" que es su hijo Jordi en su 18 cumpleaños

Las redes sociales de Octavi Pujades son una ventana totalmente abierta a su vida más familiar. Si bien es cierto que entre sus publicaciones se encuentra su trayectoria profesional, siempre que tiene ocasión comparte fotos de sus hijos, Alicia y Jordi, y da pequeños detalles de cómo son y cómo han cambiado.

Y ahora, con motivo del 18º cumpleaños de su hijo, ha vuelto a compartir dos inéditas fotos de él en las que se aprecia su gran cambio físico. Un día muy especial en el que ha aprovechado para dedicarle unas emotivas palabras: "Tal día como hoy de 2006 vino al mundo este caballerete".

Jordi es el pequeño de los dos hijos del actor, con dos años de diferencia con su hermana: "Desde el primer momento, sus ojazos, su sonrisa (y sus berrinches, que tenía carácter) y, sobre todo, su nobleza nos robaron el corazón a todos los que tenemos la suerte de tenerlo cerca".

Hace justo un año, el actor habló de su familia para las páginas de LOC, confesando estar "muy orgulloso" de sus hijos, que se encuentran en plena adolescencia: "En general no me han dado problemas. Les he educado otorgándoles toda la libertad necesaria, mucha más de la que me dieron a mí, pero siempre hay límites y normas". Como él mismo explicó, Alicia es una persona más imaginativa, muy vinculada con el arte, mientras que Jordi se ha decantado por los deportes.

Octavi Pujades con su hijo Jordi en 2009 | Gtres

"En estos 18 años se ha convertido en un joven tranquilo, sensato (todo lo que se puede ser a esta edad), reservado pero cariñoso, independiente y que desde esta temprana edad ya vuela solo", así le ha calificado Octavi en esta emotiva felicitación que ha sido muy aplaudida por sus seguidores.

Además, ha aprovechado un día tan especial para resaltar todo lo que le ha aportado en la vida y cómo le ha visto "crecer, acertar, equivocarse, levantarse de nuevo y, paso a paso, forjarse una vida".