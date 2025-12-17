Miguel Torres asegura que ya "ha dejado atrás" la idea de casarse con Paula Echevarría

Se acercan épocas festivas en las que toda la familia se junta para celebrar la Navidad. Es el caso de Paula Echevarría y Miguel Torres que ya tienen todo organizado para pasar estos días entre Madrid y Asturias. "Estaremos en Asturias y luego en Madrid en Navidad", decía cuando los micros de Gtres le preguntaban.

De hecho, el exfutbolista aseguraba que tenía ya ganas de estos momentos en familia ya que ahora Paula se encontraba inmersa en la grabación de la serie de Atresplayer, A la deriva.

"Hago un balance muy positivo", decía Miguel Torres cuando le preguntaban por 2025. "Puedo estar orgulloso por tener sanos a mis familiares cercanos. Por tener a un niño que está creciendo con alegría y con libertad. Por estar cerca de él y por poder ver cómo evoluciona".

En ese momento, la reportera de Gtres le decía al exfutbolista si quería que para 2026 Paula le pidiese la mano ya que, aunque llevan ya muchos años juntos y tienen un hijo en común, todavía no han pasado por el altar.

"No, no creo que ya lo hemos dejado atrás. La unión más importante que puede tener una pareja es tener un hijo o formar una familia y nosotros ya nos tratamos como una familia no vemos que el casarnos nos vaya a llevar a un punto más. Las parejas evolucionan y parte de la sociedad lo entiende", respondía.