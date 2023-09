¿Quién es Javier Lorenzana? El ex de María José Suárez que ahora sale con Rocío Osorno

Hace pocos días, la influencer Rocío Osorno se convertía en el foco de atención al publicar un par de stories en las que explicaba su coincidencia con un apuesto chico, una sorpresa que acabó en cena.

Ha sido a través de un Questions & Answers en Instagram con el que sus seguidores han aprovechado para indagar un poco más sobre el tema, algo que ella ya auguraba que iba a pasar: ¿quién es el chico del que habla? "Se llama Javi", señala la influencer. Entonces, como si fuera un libro abierto, Osorno ha contado con importante detalle cómo se conocieron.

"En agosto en Tarifa fui a una fiesta y me saludó", apunta Rocío, "me dijo que coincidimos hacía mil en una feria de Sevilla (...), pero no me acordaba bien de él". Finalmente, esta especie de reencuentro acabó en una huida conjunta de la celebración y ambos aprovecharon para recorrer los bares del centro.

Storie Rocío Osorno | Instagram @rocioosorno

Tras la confesión, las preguntas fueron en aumento y sus seguidores empezaron a echar la vista atrás para descubrir exactamente cuándo habría empezado el ligoteo entre la posible pareja. Aunque asegura que no ha ido a la Fashion Week de Milán acompañada del apuesto caballero, sí coincidieron en un vuelo Sevilla-Madrid. "Eso son señales", constata un usuario.

Storie Rocío Osorno | Instagram @rocioosorno

Pero, ¿quién es este supuesto Javi con el que la influencer ha coincidido en varias ocasiones en los últimos meses? ¿Es un viejo conocido o estamos siendo partícipes del inicio de una romántica relación?

El nuevo amigo especial de la influencer

Aunque puede que en un futuro cercano los conocidos cambien de condición, por ahora Rocío ha aclarado que aún no es nada oficial: "Novio son palabras mayores". A pesar de las constantes coincidencias, Osorno cuenta que solo son amigos, pero existe una evidente atracción física y personal: "Me parece muy lindo, se ve buena gente, es gracioso, tiene muchas cosas que me gustan y tenemos situaciones de vida parecidas".

Storie Rocío Osorno | Instagram @rocioosorno

Sin duda, lo describe con muy buenos ojos. El chico en cuestión es Javier Lorenzana, tiene 40 años y nació en Cádiz. En su esfera laboral, es empresario, concretamente CEO de un negocio de venta de útiles de salud y belleza y, por si fuera poco, es modelo. A pesar de su supuesta condición de anónimo, Lorenzana no es la primera vez que llama la atención de la prensa, pues en 2014 saltó a la fama a raíz de la relación que mantuvo con la modelo María José Suárez, pero el amor no fructificó y cortaron solo un año después.

¿Y qué futuro le espera con Osorno? Ella no tiene ningún miedo a contar este inicio, aún sin ser pareja y con la posibilidad de que la historia salga mal. "Yo ya me he pasado el juego de las rupturas unas cuantas veces", sentencia Rocío, "que sea lo que Dios quiera".

Storie Rocío Osorno | Instagram @rocioosorno

De hecho, parece ser que las deidades van a su favor, pues el total de publicaciones que tiene en Instagram asciende a 2222, número que en el amor y según su búsqueda significa que pronto encontrará el amor de su vida, un augurio que la puso muy nerviosa. ¿Será Javi con quien pasará el resto de su vida?

Storie Rocío Osorono | Instagram @rocioosorno

Sea cual sea el futuro, el presente ya le ha pasado factura, pues entre tanta intriga también hay quienes han aprovechado para echarle en cara a Rocío que haya "ocultado" la relación. "No sé por qué haces creer a la gente que no te gusta ningún chico ni ligas y de pronto viaja contigo ya", reclaman.

Su respuesta es clara y contundente y, aunque le parece "muy fuerte" tener que dar explicaciones, la influencer ha decidido hacerlo. "Llevaba todo el año sin quedar con nadie, tampoco soy de liarme con nadie, así porque así cuando salgo", comenta. A todo esto, se queja: "Para una vez que parece que tengo un amiguillo parece que tenga que pedir perdón".

Storie Rocío Osorno | @rocioosorno

Tendremos que esperar a la confirmación oficial para saber si realmente esa condición de "amiguillos" seguirá. Por ahora, Rocío no ha publicado ninguna foto con el empresario, aunque sí ha regalado a sus seguidores una instantánea en la que aparece Javier en otra de sus supuestas coincidencias.

Storie Rocío Osorno | Instagram @rocioosorno

De hecho, en su último carrusel, Rocío ha incluido una frase muy sentimental y con indirecta incluida: "La magia de conectar y la suerte de coincidir". ¿Estamos todas de acuerdo en que es un claro ejemplo de lo feliz que está su corazón?