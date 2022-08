Rocío Osorno enseña cómo es nueva casa en Madrid: "Cuando vi este piso tuve un pálpito"

Rocío Osorno se ha mudado. La influencer ha dejado atrás su ciudad natal, Sevilla, para trasladarse a Madrid. Un cambio que ha compartido en Instagram, donde cuenta con un millón y medio de seguidores. Ahora, la instagramer ya está instalada en la capital y no ha dudado en compartir con su público cómo es nuevo hogar.

A través de unos stories compartidos, la sevillana explicaba a sus followers que la decisión de instalarse en Madrid estaba impulsada, principalmente, por la cantidad de trabajo que tiene en dicha ciudad que la obligaba a tener que separase varios días de sus hijos. Así, la diseñadora ha puesto rumbo a esta nueva ciudad y ha elegido un piso de lo más coqueto para vivir junto a sus dos pequeños, Jacobo y Luis.

"Cuando vi este piso tuve un pálpito, miraba anuncios todos los días desde hacía meses y ninguno me transmitía nada hasta que llegó", ha comenzado escribiendo la sevillana en el pie del reels. "Tengo mucha ilusión y ganas puestas en esta nueva etapa", ha zanjado.

Tal y como se puede ver en el vídeo, se trata de un apartamento en el que la decoración tiende a ser clásica (aunque hay otras partes que parecen tener un toque más moderno) y muy colorida. Las alfombras de estampados, las sillas de colores y el sofá en tono azul son una muestra de la cantidad de tonos que predominan en el salón.

Triunfa con su público de Instagram

Hasta el momento, Rocío Osorno no ha enseñado más detalle este nuevo hogar. Sin embargo, sus seguidores ya han quedado encantados con la casa: "Preciosa, me encanta la mezcla de estilos", "¡Muy bonito el piso! Disfruta mucho esta nueva etapa!", "Ideal, con un toque muy chic" o "El piso es una pasada, me gusta como está decorado", son algunos de los mensajes que le han dejado sus followers en la publicación.

Recién mudada a Madrid y en un piso con mucho encanto, Rocío Osorno ha compartido uno de los muchos posts que sus seguidores esperan ver de la nueva casa.

