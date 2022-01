La madre de Iñaki Urdangarin, Claire Liebaert, se pronuncia sobre la infanta Cristina y Ainhoa Armentia

Este miércoles se cumple una semana de la publicación de las imágenes de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en actitud cercana y cómplice que han acabado con el matrimonio del exjugador de balonmano y la infanta Cristina. Y, después de siete días sin salir de su domicilio, hoy hemos podido ver por fin a la madre del vitoriano, Claire Liebaert.

Agobiada por la presión mediática, ha roto su silencio y en sus primeras imágenes tras salir a la luz la nueva relación de su hijo, ha dejado claro que su relación con la infanta Cristina, que siempre fue muy estrecha, no cambiará.

''Estamos bien... Estamos bien, ya hemos hablado, ya está todo dicho. Somos una familia normal así que más no puedo decir. No quiero ser desagradable, pero es que no puedo decir nada más'', decía la madre de Iñaki.

Sobre si ha podido hablar con la hermana de la infanta Elena, asegura que ''sí, sí, hemos hablado con todos. Estamos muy bien, de verdad te lo digo'' y aclara si su relación con Doña Cristina va a continuar: ''Sí, todo igual, igual''.

''No la conozco'', dice Claire sobre la amiga especial de su hijo, afirmando que no quiere opinar sobre las fotos: ''Ya está''. En cuanto a si quiere conocer a la que podría ser la nueva pareja de Iñaki explica que ''de momento no quiero decir nada, de verdad. Es el primer día que salgo, dejadme por favor''.

Seguro que te interesa...

Pablo Urdangarin afirma que no tendría problema en conocer a Ainhoa Armentia: ''Si surge la ocasión, sí''