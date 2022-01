Nueva muestra de amabilidad por parte de Pablo Urdangarin que, en un delicado momento para toda su familia tras el comunicado con el que sus padres, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, han anunciado una "interrupción en su relación matrimonial", ha vuelto a atender a la prensa con una educación exquisita e intentando sonreír a pesar de lo complicado de la situación.

Volcado en su carrera deportiva, que es lo que le está ayudando ahora mismo como ha confirmado, Pablo ha puesto rumbo a Málaga con el Barça B de balonmano para disputar un partido y continuar con su sueño de triunfar en el equipo culé y, dos días después de que sus padres emitiesen el comunicado confirmando su separación, ha roto su silencio.

Sin querer pronunciarse sobre la cumbre familiar que ha tenido lugar este fin de semana en Ginebra y en la que se vio a su hermano Miguel Urdangarin muy afectado despidiéndose de su padre, Pablo mantiene silencio sobre cómo están llevando tanto Miguel como Irene este delicado momento, pero sí ha querido aclarar que la situación no es tan difícil como pensamos: "No, no, no".

Asegurando que él está "muy bien", también ha desvelado cómo se encuentra Doña Cristina, desmintiendo que esté 'hecha polvo' y 'destrozada' como apuntan fuentes cercanas a la hermana de Felipe VI. "Está bien, está bien", ha repetido Pablo con gran amabilidad, explicando que su familia está muy unida en estos momentos: "Siempre, siempre".

Por último, Pablo ha dejado claro que, al contrario de lo que se ha dicho, ni él ni sus hermanos han conocido a Ainhoa Armentia, sobre la que afirma, no tiene nada que comentar: "No, yo creo que está todo dicho. Muchas gracias".

Tras aterrizar en el aeropuerto de Málaga, Pablo ha vuelto a confirmar que ninguno de los cuatro hermanos conoce a la amiga especial de su padre: ''No, no, la verdad no creo que nadie haya conocido a Ainhoa'', y afirma que no tendría inconveniente en conocerla: ''No sé, bueno, si surge la ocasión, sí''.

