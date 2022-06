Han pasado cinco años desde aquel desolador 3 de junio en el que el mundo de la moda se vistió de luto para darle el último adiós a David Delfín.

El diseñador, que entonces tenía 46 años, perdió la vida tras una larga lucha contra el cáncer y su pérdida causó gran conmoción en numerosas personalidades.

Entre ellos, en su expareja Pelayo Díaz, que tuvo que hacer frente al enorme vacío que supuso el fallecimiento de aquel con el que un día compartió su vida. Algo que se ha visto plasmado en las numerosas veces en las que el influencer ha querido recordar al artista en sus redes sociales.

Esta vez, la razón por la que el nombre del icono de la moda ha resonado en su perfil ha sido con motivo del quinto aniversario de su muerte. Junto a un collage de ambos, Díaz ha querido dedicarle unas conmovedoras palabras que comienzan al son de ''5 años sin ti son una eternidad''.

''5 años sin ese acento andaluz que asomaba y nos embobaba a todos, 5 años sin esos gestos que hacías con las manos al hablar, sin tus gamberradas, sin tus silencios largos mirando fijamente. 5 años sin ver esa cicatriz, sin comprar cerámicas de los años 50, sin comprar nardos, 5 años hablándole a los cuadros, a las cartas, a las lámparas. 5 años sin dejar de pensar en ti'', ha inmortalizado.

El homenaje de Pelayo Díaz a David Delfín en su quinto aniversario de muerte | Instagram

La carta de despedida de Pelayo Díaz a David Delfín

Al conocer la fatídica noticia, Pelayo quiso dedicarle a David una emotiva carta en la que quedó reflejada el inmenso amor que se profesaban: ''David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Te vas pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos. Siempre tirando de mi mano, siempre abrazándome antes de que te lo pidiera''.

''Todos saben que tenías un gran talento pero eras aún más especial como persona. Has unido a tanta gente, gracias a ti somos tantos los amigos que nos hemos conocido y que nos queremos porque tú nos presentaste. Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo qué sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto. Eras valiente, fuerte y no temías a nada ni a nadie. Y cuánto me has enseñado sin que te dieras cuenta pero he tomado nota de todo, David'', compartió en su perfil de Instagram.

''Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma, David... Te has llevado un buen pedazo de mí contigo, amor de mi vida. Solo puedo decirte, una vez más, gracias. Siempre tuyo. No-one #davidelfinforever''.

Seguro que te interesa...

Pelayo Díaz, sobre tener una posible amistad con la futura pareja de Andy McDougall: ''Y dejarle mi ropa''