Hace casi tres meses se conoció la triste noticia de que Pelayo Díaz y Andy McDougall se separaban tras tres años de matrimonio. Un comunicado que llegó a través de Instagram por medio de una sincera y emotiva carta que publicó el empresario argentino informando a sus seguidores y confirmando la separación entre él y el estilista donde dejaban constancia de que seguirían caminos separados en sus vidas.

Tal como expresaron ambos en sus mensajes en redes sociales, el contacto y la relación entre ellos es algo que siempre van a conservar, a pesar de no ser en el aspecto sentimental, sí que lo es con la bonita amistad que han forjado. "Sé que estarás en mi vida y que nuestro amor será diferente pero eterno", confesó Andy McDougall.

"Es una decisión que teníamos que tomar", explicó poco después el influencer al poner fin al idílico romance que este mes de agosto habría cumplido cuatro años desde su paso por el altar y el 'sí, quiero' que pronunciaron en 2018. El amor que sentían el uno por el otro se acabó, pero el cariño y el respeto permanecerá como han dicho ya en varias ocasiones ambos.

Si bien sus vidas amorosas han tomado rumbos diferentes, Madrid les ha hecho coincidir de forma voluntaria y también accidental. Hace unos días disfrutaban juntos de la perrita que tienen en común, con la que pasearon por el Templo de Debod, un lugar que recorrían de forma habitual cuando estaban juntos.

Ha sido este 26 de enero, durante el desfile de moda celebrado en Madrid de la firma Mans 'La decadencia', donde hemos podido escuchar a Pelayo Díaz hablar sobre cómo ha evolucionado su relación en estos meses.

La respuesta a la incógnita sobre un nuevo comienzo juntos ha sido contundente. "No, no creo. No, porque es que estamos tan bien, ¿sabes? yo creo que eso te lo planteas como cuando echas mucho de menos a alguien y dices joe, es que era mucho más feliz antes", explicaba Pelayo Díaz.

"Aquí los dos somos mucho más felices ahora. No discutimos, estamos de buen humor… creo que es guay", continuaba manifestando el asturiano. Un sentimiento que no sabemos si es compartido por Andy McDougall, aunque el argentino ha compartido en Instagram el comienzo de año con un nuevo hogar, respondiendo también sobre la vida que va a comenzar sin el estilista.

El televisivo ha aprovechado también para revelar que ahora se fija mucho en la gente que da el paso como ellos y pone fin a su relación. "No sabemos los términos de la gente. Quizá lo han hablado. Hay muchos tipos de pareja y de familia", aclaraba ante los medios. Pelayo intenta empezar el año con buen pie y así lo ha expresado en Instagram hace unas horas: "No pierdas otro año haciendo la misma mierda", escribía en un posit un mensaje que podría hacer ver su intento por seguir adelante y no cometer los errores del pasado.

A pesar de esta buena relación entre ambos basada en la amistad que mantenían, comentando que es muy bonito ver cómo las parejas se llevan bien tras las rupturas, ha hecho mención también al instante que más pánico y en el que ha pensado en varias ocasiones: "Me da miedo el momento en el que uno de los dos tenga que comunicar, el comunicado oficial", afirmaba al referirse al día en el que alguno de los dos comience una nueva relación sentimental.

"Creo que lo llevaremos bien, igual que lo estamos llevando todo", terminaba. Unas declaraciones que dejan ver el fuerte vínculo que comparten y que les hace mantener el contacto y superar todo lo que vaya surgiendo en el horizonte.

