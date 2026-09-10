¿Qué estudiaron las famosas? De Ana Obregón a Tamara Falcó, estas son sus carreras universitarias

Durante años hemos visto a todas las famosas delante de las cámaras, sobre las alfombras rojas, en programas de televisión o triunfando en redes sociales, pero antes de convertirse en rostros conocidos muchas de ellas pasaron por las aulas universitarias.

Algunas eligieron estudios relacionados con el mundo al que después se dedicarían, mientras que otras apostaron por carreras que poco o nada tienen que ver con su trayectoria profesional.

De la Biología a la Psicología, pasando por el Turismo, la Enfermería o las Relaciones Internacionales, repasamos qué carreras universitarias han estudiado algunas de las famosas más conocidas.

Meghan Markle | Gtres

Carreras alejadas de la televisión

Uno de los casos que más llama la atención es el de Ana Obregón. La presentadora y actriz está licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Una formación que, aunque pueda sorprender teniendo en cuenta su extensa trayectoria en televisión, forma parte de su etapa antes de convertirse en uno de los rostros más populares de nuestro país.

Ana Obregón | Gtres

También resulta curiosa la formación de Hiba Abouk. La actriz se graduó en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid, unos estudios relacionados con su interés por la cultura y los idiomas y muy diferentes a su posterior carrera interpretativa.

Hiba Abouk | Gtres

La reina Letizia, por su parte, cursó Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, una formación vinculada a su primera profesión como periodista. Antes de convertirse en reina, trabajó en distintos medios de comunicación, por lo que sus estudios estuvieron directamente relacionados con su trayectoria profesional.

La reina Letizia | Gtres

De la comunicación al mundo de la moda

Entre las famosas que apostaron por carreras vinculadas a la comunicación encontramos a Tamara Falcó, que estudió Comunicación en el Lake Forest College, en Estados Unidos. La marquesa de Griñón ha desarrollado posteriormente una trayectoria ligada a la televisión, la moda y las redes sociales.

Tamara Falcó | Gtres

También estudió una carrera relacionada con este ámbito Alba Carrillo, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. La modelo y colaboradora televisiva cuenta así con una formación enfocada a la comunicación y la imagen.

Alba Carrillo | Gtres

En el mundo de la moda también encontramos a Pelayo Díaz, que se graduó en Diseño y Marketing de Moda en la prestigiosa Central Saint Martins de Londres. Sus estudios están directamente relacionados con la trayectoria que después desarrollaría como diseñador, influencer y experto en moda.

Pelayo Díaz | Gtres

Las carreras de las famosas que quizá no conocías

Cristina Pedroche es otro de los rostros conocidos con una formación universitaria que sorprende a muchos. La presentadora se graduó en la Universidad Rey Juan Carlos en Administración y Dirección de Empresas y Turismo, antes de convertirse en uno de los rostros habituales de la televisión.

Cristina Pedroche | Gtres

Marta Pombo, una de las influencers más conocidas del momento, estudió Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Y hablando de creadoras de contenido, Paula Gonu se formó en Publicidad y Marketing en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Marta Pombo | Gtres

En el panorama internacional también encontramos ejemplos curiosos. Emma Watson estudió Literatura Inglesa en la Brown University, mientras que Meghan Markle cursó una doble especialización en Teatro y Relaciones Internacionales en la Universidad Northwestern. Natalie Portman, por otro lado, está licenciada en Psicología por la Universidad de Harvard.

Emma Watson | Gtres

Por último, Teresa Gonzalvo cuenta con una de las formaciones más completas de esta lista, ya que estudió dos carreras: Enfermería e International Business en la Universidad de Valencia.

Teresa Gonzalvo | Gtres

Esta amplia lista de famosas con carreras universitarias es solo una muestra más de que, detrás de los perfiles que hoy conocemos en televisión, moda o redes sociales, hay trayectorias académicas de lo más variadas.