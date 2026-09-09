Carmen Borrego desvela cómo es Tessa, la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Recuperándose poco a poco de la rotura en la muñeca que se hizo durante sus vacaciones de verano en Málaga, Carmen Borrego no se ha querido perder este martes la presentación de la colección cápsula de complementos que su amigo Eduardo Navarrete ha lanzado con el también diseñador Daniel Chong. Una cita en la que, además de revelar cómo se encuentra y cuándo volverá a estar al 100%, ha recordado emocionada a su madre María Teresa Campos días después de cumplirse su tercer aniversario de muerte, ha zanjado los rumores de distanciamiento con Terelu, ha revelado cómo es la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia -Tessa, que nació el pasado 29 de agosto- y se ha pronunciado sobre Edmundo Arrocet tras confirmarse que el bulto y la mancha que le detectaron en el riñón son finalmente benignos a pesar de las alarmantes declaraciones del humorista preparándose para lo peor.

"Finalmente no tengo escayola, es más sencillo pero me provoca más dolor en la mano. Tengo que estar cuatro semanas más, un rollo porque yo soy hiperactiva. Entonces ya intento hacer todo y no debo..." ha explicado, reconociendo que se le está haciendo cuesta arriba estar con la mano izquierda inmovilizada desde el 20 de agosto aunque lo peor ya ha pasado y cuenta con el apoyo incondicional de su marido José Carlos Bernal y de sus hijos Carmen y José María Almoguera.

El pasado sábado 5 de septiembre se cumplieron 3 años del fallecimiento de su madre. Muy emocionada por todos los mensajes de cariño que recibieron ese día, Carmen ha confesado que "una madre no se olvida nunca, y menos una como la mía. Se te remueve todo". "Yo tengo mis momentos, ese día es un día especial, pero hay muchos días que te levantas y hay momentos en que sigues sin creértelo. Pero el cariño de la gente sigue ahí, el respeto de la gente sigue ahí, y eso es lo que nos ayuda a tirar pa'lante. Es una pena porque le hubiera encantado conocer a sus bisnietos, hubiera sido feliz... se tiró años diciendo '¡quiero bisnietos! ¡Quiero bisnietos!'. Y han venido un poco tarde" se ha sincerado.

La última en llegar al mundo, la pequeña Tessa, sobre la que ha evitado entrar en detalles ya que "de ella que hable su madre o su abuela que son las que tienen que hablar", aunque sí ha revelado que está "fenomenal" y que "con esos padres que tiene que son dos bombones, pues es un bombón".

La relación de Alejandra con José María, como ha asegurado, "va bien, de verdad que va bien. Muchas veces son tonterías que si son en familia no pasa nada y cuando son públicas, cuando opina todo el mundo pasa lo que pasa, pero no hay ningún problema. Está en ellos".

¿En qué punto está con Terelu tras el enfrentamiento que protagonizaron en directo en '¡De Viernes!' hace un mes? Como ha asegurado "no hay ningún problema, ni ha habido ninguna discusión por la casa de Málaga, ni la va a haber. Todo bien". "De verdad, si supierais la relación que tenemos, alucinaríais" ha zanjado.

Respecto a Edmundo, que se especula que habría comercializado con un posible problema grave de salud sin tener el diagnóstico del bultito y la mancha que le encontraron hace unas semanas en el riñón, y que finalmente se ha quedado en un susto, Carmen se ha mostrado rotunda: "Lo importante es que no sea nada. Yo ya he dicho que no está en mi vida, ni quiero que esté, pero tampoco le deseo ningún mal. Si no ha sido nada, pues me alegro. Pero creo que él se adelanta a todo. Da la entrevista antes de escribir el libro, dda la entrevista antes de hacer la serie de televisión... bueno pues nos vamos enterando y luego vamos confirmando, y en este caso... me alegro de corazón de que no sea nada".

Por último, la colaboradora ha confesado que le encantaría tener más nietos, y ha dejado en el aire si José María y María 'la jerezana', que siguen tan enamorados como el primer día, darán pronto el paso. "Mi hija no quiere. Bueno, yo creo que José María alguno más tendrá, pero no sé si es el momento. Yo creo que sí. Pero no digo nada de ellos, digo que soy yo la que quiere más nietos porque los niños son la alegría de la casa" ha concluido.