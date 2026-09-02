Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, ya en casa con su hija recién nacida tras recibir el alta hospitalaria

La familia Costanzia-Rubio ya está al completo en casa. Tras dar la bienvenida a su segunda hija, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han regresado a su domicilio junto aTessa, y ahora, la hija de Terelu y el hijo de Mar Flores afrontan ahora una nueva etapa como padres de dos pequeños.

La niña llegó al mundo el pasado sábado 29 de agosto, adelantándose al nacimiento que estaba previsto para el lunes. El parto terminó realizándose mediante cesárea. Tanto Alejandra como la recién nacida se encuentran en buen estado y, tras unos días bajo supervisión médica, han vuelto a casa.

Carlo Constanzia y Alejandra Rubio | Europa Press

El regreso se produjo este martes de manera discreta. Carlo se puso al volante del vehículo familiar, mientras su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, ocupaba el asiento del copiloto. En la parte trasera viajaba Alejandra junto a la pequeña Tessa.

La llegada de la bebé ha convertido al primer hijo de la pareja, Carlo, nacido en diciembre de 2024, en hermano mayor con apenas un año y ocho meses. Uno de los momentos más esperados por los padres era precisamente el encuentro entre ambos hermanos.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia | Gtres

Tessa, además, tiene un nombre cargado de significado familiar. Según explicaron sus padres, fue escogido como un guiño a sus respectivas familias y reúne referencias a sus abuelas, María Teresa Campos y Elsa.