Hugo Silva y Marta Guerras, amor y pasión por el surf en familia en las playas de Cádiz

Siempre hermético en lo que a su vida sentimental a pesar de ser uno de los guapos oficiales del cine español, Hugo Silva sigue tan enamorado de Marta Guerras como el primer día después de 9 años de discreta relación que han optado por vivir lejos de los focos y sobre la que apenas han revelado ningún detalle en sus escasísimas apariciones públicas. Y lo han vuelto a demostrar en la recta final de sus vacaciones dejándose ver juntos y de lo más cómplices en las playas de Cádiz disfrutando de una de sus grandes pasiones -además de la interpretación, ya que su chica también es actriz-, el surf.

Tras pasar parte del verano en Kenia inmerso en el rodaje de su próxima película, Hugo ha puesto rumbo a su refugio en la costa gaditana para desconectar y recargar pilas para una nueva temporada que se presenta repleta de proyectos profesionales en compañía de su novia, que también le acompañó durante parte de su estancia en el país africano como ella misma compartió a través de sus redes sociales.

Y no lo han hecho solos, ya que junto a ellos en la Playa del Palmar -conocida por sus olas- ha estado uno de los hijos gemelos del intérprete, Darío y Diego (16), que han crecido de una manera completamente anónima (de hecho se desconoce la identidad de su madre y el protagonista de 'Los hombres de Paco' nunca ha hablado de su paternidad) y que han heredado la afición de su padre por el surf.

Hugo Silva junto a Marta Guerras | Gtres

De lo más compenetrados, y ataviados con neoprenos debido a que la temperatura del agua a estas alturas ya es más fría de lo habitual, Hugo y Marta han 'montado las olas' presumiendo de su buena forma física, de su destreza para este deporte, y de sus esculturales y atléticas figuras.

Siempre volcado con las causas solidarias, el actor ha surfeado con una tabla personalizada en color naranja que pertenece a la organización benéfica Surfing Favela, dedicada a la ayuda de los niños de las favelas de Río de Janeiro, que se encargó de limpiar y guardar cuidadosamente -ya luciendo un cómodo poncho de rayas mientras su chica se quitaba la lycra tras varias horas en el agua para quedarse en bikini- en el coche una vez finalizada la jornada.

Tras protagonizar mediáticos romances con Olivia Molina, Kira Miró, Hiba Abouk, o Mary Ruiz, fue en 2016 cuando Hugo comenzó su relación con Marta, a la que había conocido en 2009 durante el rodaje de la serie Karabudjan. Una amistad que dio paso a una historia de amor que no ha hecho sino consolidarse en estos 9 años, compartiendo no solo su profesión sino también su pasión por el surf.