El momento de angustia de Tana Rivera ante el susto que sufrió su novio, Roca Rey, mientras toreaba

Inseparables desde que comenzaron su historia de amor a principios del pasado mes de abril, Cayetana Rivera se ha convertido en la mayor fan de Andrés Roca Rey, y este verano ha aparcado el resto de sus planes para acompañas al peruano por las plazas de toros de nuestro país, desmarcándose así de las parejas de otros toreros que prefieren no asistir a sus corridas para ahorrarse los momentos de angustia y preocupación que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto a sentir este miércoles en San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

Después de ser testigo de la grave cogida que el diestro sufrió en La Maestranza de Sevilla el pasado 23 de abril poco después de salir a la luz su incipiente relación, Tana ha revivido la cara más amarga del toreo al presenciar un nuevo susto en el ruedo de su novio cuando toreaba al quinto de la tarde en la localidad madrileña, cuando el astado le ha embestido en la cara posterior del muslo volteándolo y lanzándolo violentamente por los aires antes de aterrizar en el suelo.

En el tendido, la nieta de la duquesa de Alba, que visiblemente angustiada al ver de cerca la escena no ha podido evitar gritar, cerrar los ojos con preocupación y llevarse las manos a la cabeza impresionada. Por suerte, todo quedó en un susto y Roca Rey pudo continuar con la faena, y demostrando por qué está considerado uno de los toreros del momento terminó la tarde cortando tres orejas y un rabo a pesar de su cogida.

Tana Rivera, en la plaza de toros | Europa Press

Al ver que su pareja salía de nuevo al ruedo cojeando ligeramente y con el traje de luces rasgado a la altura del glúteo, Tana ha respirado tranquila y sonriente, y ha agitado su pañuelo blanco, silbando y expresando entre líneas un "bravo" orgullosa del buen hacer del peruano.