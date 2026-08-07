El cumpleaños más difícil de Paula Echevarría: su emotivo mensaje en recuerdo de su padre

Paula Echevarría celebra este 7 de agosto su 49 cumpleaños. Sin embargo, este año la actriz ha querido compartir con sus seguidores que la fecha llega en uno de los momentos más difíciles de su vida, tras la reciente pérdida de su padre.

A través de su cuenta de Instagram, ha publicado una fotografía de cuando ella era pequeña acompañada de una reflexión muy personal en la que habla del vacío que siente, pero también del cariño de su familia y de las personas que la rodean.

La intérprete ha explicado que cada cumpleaños estaba marcado por un gesto muy especial de su padre, una tradición que ambos mantuvieron durante décadas y que este año echará especialmente de menos. Te contamos todos los detalles en este artículo.

Paula Echevarría | Gtres

El recuerdo más especial para su padre

En su publicación, Paula ha recordado con emoción cómo su padre nunca olvidaba felicitarla exactamente a la hora en la que nació. Un gesto sencillo que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los momentos más importantes de cada 7 de agosto.

"7 de Agosto. Hoy es mi cumpleaños... durante 48 años a las 7 de la tarde en punto (hora que nací) recibí un beso, una felicitación, un mensaje o una llamada de mi padre, estuviera donde estuviera... nunca lo hacía antes de esa hora... Hoy estaré muy atenta a tu señal papá... sé que encontrarás la forma de hacerlo", ha escrito Paula.

Con estas palabras, la actriz deja claro que el vínculo que mantenía con su padre era muy profundo, además de que espera sentir, de alguna manera, su presencia en un día tan señalado.

Un mensaje sincero

Lejos de esconder el dolor, Echevarría reconoce que este cumpleaños llega en una etapa complicada. La actriz admite que está viviendo un proceso de duelo, aunque también asegura que intenta mirar más allá de la tristeza para valorar todo lo bueno que sigue teniendo a su alrededor.

"Cumplo 49 años en un momento difícil y con mucho dolor... pero si miro un poco más allá del dolor veo la realidad... veo a mi madre, a mis hijos, a mi chico, a mi hermano, mis sobrinas, mi cuñada, mis tíos, mis amigos…", ha enumerado.

Paula Echevarría junto a su padre, Luís Manuel | Gtres

La actriz ha añadido: "Veo que tenemos salud, veo que estamos muy bien acompañados y veo una vida por delante para disfrutar y vivir", remarcando que, a pesar de la pérdida de su padre, hay muchas personas y cosas en su vida por las cuales seguir adelante.

Agradecida por el apoyo recibido

La actriz también ha querido aprovechar esta fecha para agradecer todas las muestras de cariño que tanto ella como su familia han recibido durante las últimas semanas. En su mensaje reconoce que ese apoyo está siendo fundamental para afrontar este momento.

Además, ha terminado su publicación con unas palabras de gratitud hacia la vida, poniendo el foco en los recuerdos compartidos con su padre y en la familia que la acompaña en el presente: "Gracias vida, a pesar de este golpe, gracias por haberme dado el mejor padre y haberme dejado disfrutarlo tanto estos 49 años".

Paula Echevarría | Gtres

Un cumpleaños muy distinto para Paula Echevarría, en el que también ha querido dar las gracias "por todo lo que tengo a mi alrededor para disfrutar los años que están por venir".

Así pues, la también modelo ha preferido abrir su corazón y compartir con sus seguidores una reflexión llena de emoción, agradecimiento y esperanza en medio de uno de los momentos más delicados de su vida.