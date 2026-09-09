Tamara Gorro, sorprendida por las declaraciones de Fran Rivera sobre ella y Cayetano

En medio de insistentes rumores de que Francisco y Cayetano Rivera están distanciados, y de que el padre de Tana RIvera habría advertido a su hermano sobre Tamara Gorro, la llamativa ausencia del torero en la tradicional corrida Goyesca de Ronda -a pesar de que tal y como confirmó Fran se encontraba en 'El Recreo', la finca que ambos heredaron de su abuelo Antonio Ordóñez en la localidad malagueña- ha dejado entrever que la relación de los hermanos podría atravesar por su peor momento.

Y aunque el marido de Lourdes Montes no negó su enfado con Cayetano, sí salió al paso de que le habría aconsejado que tuviese cuidado con la influencer como se ha especulado en los últimos días, asegurando que no la conoce y por tanto no puede opinar sobre ella.

Después de la comentadísima reaparición del ex de Eva González en redes sociales -con un selfie presumiendo de una barba poblada y el mensaje "estamos de vuelta", al que Tamara reaccionó rápidamente apuntando "estamos de vuelta, que empiece el baile"-, la creadora de contenido se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press y, sorprendida, ha roto su silencio sobre las palabras de Francisco.

"Vamos a ir despacio, ya he arrancado hoy. Vuelta a la rutina. Llevo sin hacer deporte... pues no sé, 3 o 4 meses. Hoy es el primer día y jo, pues mola, salgo súper feliz" ha expresado a su salida del gimnasio, revelando que tras el revés de salud -sobre el que no ha entrado en detalles- que le hizo paralizar todos sus proyectos para centrarse en su recuperación, los médicos le han aconsejado que "poco a poco" vaya retomando la rutina.

"No voy a entrar mucho... pero bueno, quedan los últimos coletazos y para adelante. Lo importante es que estamos para adelante ya está. Eso es lo más importante" ha añadido, reconociendo que precisamente por eso decidió compartir un mensaje en Instagram con su "familia virtual" tras varias semanas 'desaparecida'. "Yo digo, 'por qué yo no le digo a mi gente hola que estoy aquí'. Lo que pasa es que tampoco parezca que es que voy a estar todos los días porque no. Necesito, ya te digo, paz" ha explicado, admitiendo que aunque su intención era volver al programa 'Y ahora Sonsoles' esta semana, por el momento no está prepara para volver: "Ese es el problema mío. La vida te para y cuando te dicen levantamos el pie del acelerador decimos 'buum y no'. Afloja, afloja Tama afloja. Yo creo que esta semana no".

'Desconectada' de la actualidad y de todo lo que se ha dicho sobre ella y Cayetano en los últimos días, aunque confiesa que "llegarme me llega, aunque no mucho, y sinceramente me da igual porque me priorizo yo y no hay nada grave", Tamara ha dejado claro que no quiere hablar sobre la relación de su novio con su hermano Fran. "No, yo no voy a entrar en... No, no, no. Temas que no son míos, pero no porque sean de Fran y Cayetano, como si es, no sé, de las Hurtado. No es tema mío. Yo no voy a entrar en nada, nunca lo he hecho, nunca lo haré. No me compete a mí eso. Para nada" ha sentenciado evitando revelar cómo se llevan los hermanos.

Respecto a las declaraciones de su 'cuñado' asegurando que no puede opinar sobre ella porque solo se vieron una vez hace años, la influencer no ha podido ocultar su sorpresa: "¿Que Fran y yo nos hemos visto? ¡Jo, pues no hace años! Coincidimos en la fiesta de 'Qué tiempo tan feliz', pero vamos, es que no voy a entrar en nada". "Yo solo sé que no tengo problemas con nadie y creo que nadie los tiene conmigo" ha insistido tajante, sorprendida de que el padre de Tana Rivera haya dicho que es una oportunista por su relación con Cayetano. "¿Quién ha dicho eso? ¿Fran? no me lo creo yo eso ¡Qué va! Joder, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que va, que va" ha expresado incrédula.

Y aunque no ha querido confirmar si a su pareja le habrían molestado las palabras de su hermano, sí ha querido dejar claro que "yo he estado trabajando toda mi vida". "Pero no voy a entrar en esto, os atiendo siempre porque me parece ridículo no hacerlo porque llevo trabajando más de veinte años. Que parece que ahora soy alguien... No, no soy alguien eres lo mismo, pero hasta ahí puedo leer. Yo hablo de lo mío, estoy feliz de haber empezado a entrenar, pero por lo demás ¡qué no hablo de na!" ha zanjado.