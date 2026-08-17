Las emotivas felicitaciones de David Bustamante y Paula Echevarría a su hija, Daniella, por sus 18 años

Daniella Bustamante, hija de David Bustamante y Paula Echevarría, ha alcanzado una fecha muy especial: la joven ha cumplido 18 años. Una celebración que sus padres no han querido dejar pasar y que han aprovechado para dedicarle unas emotivas palabras públicamente a través de sus redes sociales.

David Bustamante ha compartido una fotografía en blanco y negro junto a su hija para felicitarla en este día tan importante. "Felicidades a mi miniyo", escribe el cantante en su publicación, en la que reconoce que se trata de un día "muy emocionante" para él. "Te haces mayor pero siempre serás mi princesa, mi pequeña", añade, antes de terminar con un cariñoso: "Feliz vida hija mía".

Por su parte, Paula Echevarría también ha publicado un carrusel en sus redes sociales para celebrar la mayoría de edad de Daniella. La actriz ha publicado varias fotografías de su hija, incluyendo una imagen de cuando era pequeña, acompañadas de una extensa y emotiva felicitación.

"Mi niña, mi leona, mi compañera de vida… hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo", escribe Paula. La actriz asegura sentirse afortunada por haber podido crecer junto a ella mientras Daniella crecía a su lado y destaca que, aunque comienza "una etapa nueva", hay algo que nunca cambiará: "Siempre voy a estar a tu lado".

Dos mensajes cargados de cariño con los que sus padres han celebrado públicamente la llegada de Daniella a la mayoría de edad.