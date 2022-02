Paula Echevarría confiesa que a veces hace deporte en pijama: "Pereza 100%"

Paula Echevarría mantiene una dieta equilibrada y practica habitualmente deporte, no solo para mantenerse en forma, sino también para sentirse bien. Normalmente suele compartir una foto tras el entrenamiento, pero en esta ocasión, ha querido contarles a sus seguidores que a ella también le da pereza a veces…

Hacer deporte puede dar pereza a veces, sobre todo, si haces el ejercicio en casa, como es el caso de Paula Echevarría. Aunque ella no se suele saltar ningún entrenamiento, también le cuesta ponerse a en marcha de vez en cuando.

"Cuando me decís 'que fuerza de voluntad, a mi me da una pereza', ¡debéis pensar que a mi no! Pero esta es una muestra, hoy no he tenido el valor ni para cambiarme" comenzó diciendo la influencer en sus historias de Instagram.

La solución de Paula Echevarría para la pereza

Pero Paula ha encontrado su solución perfecta para luchar contra la pereza: entrenar en pijama. Y no es ninguna broma: "Voy a entrenar en pijama, ¡pereza nivel 100%!".

Y aunque no tenga nada de ganas de ponerse a hacer deporte un domingo por la mañana, al final la determinación pesa más que la pereza: "Lo voy a hacer, ¿Sabéis por qué? Por lo bien que me siento al terminar".

También reconoció que entrenar en pijama es definitivamente super cómodo, por lo que no descartamos que se convierta en una costumbre.

El primer carnaval de Miki

Este fin de semana de carnavales, también hemos podido ver lo bien que se lo ha pasado el pequeño Miki con su disfraz.

A paula Echevarría le daban unos "ataques de amor" totalmente comprensibles, al ver a su niño disfrazado como todo un superhéroe, con capa y sacado del mismísimo Gotham, Paula enseña cómo "alguien ya tiene disfraz para su primer carnaval", de Batman. El pequeño está a punto de cumplir 1 año, y su mamá aprovecha estos momentos mágicos.

