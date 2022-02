Paula Echevarría sale en defensa de Dulceida tras las críticas por visibilizar su problema en el clítoris

Esta semana pasada Dulceida hacía uso de sus redes sociales para confesar la delicada situación por la que estaba atravesando. Dejando la ''vergüenza'' en un segundo plano, la influencer se animaba a desvelar el problema de salud que estaba padeciendo con la intención de romper con el ''tabú'' que ''todas tenemos''.

Una infección en la vagina fue la culpable de la fuerte molestia a la que la catalana, en un principio, no le dio demasiada importancia hasta que pasó a convertirse en un dolor insoportable por el que se vio obligada a acudir al médico.

''Me da vergüenza decir esto, pero al final todas lo tenemos, ¿no?… tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante, lo más grande que os podáis imaginar, un dolor increíble… Y hoy ya, directamente, no puedo andar, no puedo moverme, me cuesta levantarme, por eso me han pinchado", desvelaba Aida Domènech tras haber acudido a un especialista por segunda vez.

Un inesperado contratiempo del que aseguró que si en 72 horas no mejoraba tendría que pasar por quirófano pero sobre el que, afortunadamente, se pronunciaba dos días después para confirmar que finalmente la ''pequeña intervención'' no se llevaría a cabo.

Dulceida | Historias de Instagram Dulceida

Sin duda, una íntima confesión que Aida, haciendo gala de la naturalidad que siempre le ha caracterizado, verbalizó frente a sus 3 millones de seguidores para visibilizar un problema que por desgracia mucha gente no trata desde el prisma de la naturalidad.

Algo que ha hecho que muchos hayan utilizado sus palabras como objeto de mofas y risas infundadas. Sin embargo, han sido también muchísimos los internautas anónimos del universo 2.0 los que han querido mostrarle su apoyo públicamente a la influencer.

Así como también rostros conocidos como Paula Echevarría, que salía en defensa de la creadora de contenido y compartía a través de sus Instagram Stories una aplaudida reflexión: ''Gracias por compartirlo. Aunque haya gente a la que le cause gracia el titular, estoy segura de que habrá otra gente a la que estés ayudando. Es muy generoso por tu parte hacerlo''.

