El "pánico" de Estrella Morente por la profesión de Javier Conde y su respuesta a si quiere un yerno torero

Estrella Morente ha sido una de las grandes invitadas de la Gala Esentia, el encuentro solidario organizado por la Fundación Vicente Ferrer a favor de los derechos de la infancia. Tras posar en el photocall y recordar la importancia absoluta de cuidar y proteger a los niños, la artista se ha plantado ante los medios para regalar una de sus charlas más sinceras y familiares.

Con los meses de julio y agosto a la vuelta de la esquina, Estrella tiene claro que su época estival no será de descanso, sino de escenario en escenario: "Para mí el verano significa trabajo", confiesa, inmersa ya en plena temporada alta de festivales. Eso sí, el arte no la aleja de los suyos. La artista revela que el próximo 8 de julio ofrecerá una actuación muy especial rodeada de su gente.

Estrella Morente | Europa Press

El miedo inevitable de ser mujer de un torero

Mientras la artista atendía a los medios, su marido, Javier Conde, se encontraba en Palma de Mallorca trabajando con su equipo para recuperar la tauromaquia en las plazas de Inca y Muro; un compromiso al que, por cierto, sus dos hijos no dudaron en acompañarle. Al ser preguntada por si respira más tranquila ahora que el diestro se encuentra más alejado de los grandes focos, la granadina responde: "Él no se ha retirado, siempre está haciendo campo. Javier está muy vivo como torero aún".

Sin embargo, Estrella no ha ocultado la cara más amarga de compartir la vida con un diestro: "Se vive con ese temor, ese pánico de que a alguien querido tuyo le suceda algo malo", confiesa con total naturalidad sobre los minutos en los que Javier Conde se viste de luces. "Pero también comprendes que son sus sueños, su manera de expresarse como artista y creador. Javier Conde es un genio, para mí es el mejor. A mí no hay otro torero que me guste más; para mí la tauromaquia es él", sentencia.

Javier Conde y Estrella Morente | Gtres

¿Quiere un yerno torero?

Sus lazos con el mundo de la tauromaquia inevitablemente han llevado a los reporteros a preguntarle por el romance del momento: la relación entre Tana Rivera y Roca Rey. Estrella se ha deshecho en halagos hacia ellos: "Son fantásticos y que disfruten. Son muy jóvenes y les queda mucha vida por disfrutar".

A raíz de esto, la prensa ha lanzado la pregunta del millón: ¿Le gustaría que su propia hija, Estrella, de 21 años, se enamorase también de un torero siguiendo sus pasos? "Me gustaría que mi hija fuese muy feliz, cerca de quien fuese, pero siempre, sobre todo, con ella misma y que cumpla sus sueños, que tiene muchos", ha respondido.

El futuro artístico de sus hijos

Una de las grandes incógnitas es si sus hijos terminarán dedicándose al flamenco o a los ruedos como ella o Javier Conde. Pero Estrella, como buena madre, tiene claro que les quiere dar libertad: "Ellos son niños que han vivido la música, el arte, el teatro, el cine, la gastronomía, desde niños… el toreo… Y bueno, pues les hemos ayudado a que empiecen a estudiar todo lo que quieran, ya la vida les irá…".

Por ahora, su hija ha elegido estudiar diseño y su hijo, Curro, de 23 años, "es un gran percusionista, se ha hecho un gran productor y percusionista y está ahí disfrutando de la música y aprendiendo de los grandes maestros".