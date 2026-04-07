Estrella Morente reaparece con su marido, Javier Conde, y esquiva con una sonrisa la polémica con Rosalía

La Semana Santa sevillana ha dejado una imagen inesperada y muy comentada. Estrella Morente reaparecía públicamente junto a su marido, el extorero Javier Conde, tras tiempo sin verles juntos. Lo hacían en un escenario de lo más especial y simbólico: el Domingo de Resurrección en la Maestranza de Sevilla, una de las citas taurinas más importantes del año. Elegantes y sonrientes, la pareja acaparó todas las miradas en un ambiente marcado por la tradición.

Estrella Morente y Javier Conde ante las cámaras | Europa Press

Su presencia no pasó desapercibida. Las cámaras se acercaron rápidamente para captar sus primeras palabras, y fue la cantante quien, con naturalidad, resumía el momento: "Un día muy bonito". A su lado, Javier Conde se mostraba relajado y cercano.

Pero como era de esperar, no todo fueron preguntas cómodas. Un periodista quiso ir más allá y preguntó directamente a la artista por sus recientes "problemitas" con Rosalía. Lejos de entrar en polémicas, la artista reaccionó con una sonrisa y un educado "Buenas tardes". Ante la insistencia del reportero: "¿Hay que olvidar, pelillos a la mar?", la cantante respondió con una sonrisa y un simple "claro", dejando atrás cualquier tensión mientras continuaba su camino.

Y es que meses atrás, en una entrevista de radio, Estrella confesaba sentirse dolida tras una colaboración musical que no salió como esperaba. Según contó, dedicó horas en el estudio junto a otra artista para grabar nuevas versiones de un tema que finalmente apenas reflejaron su trabajo. "Han jugado con mi tiempo… no todo vale", llegó a decir entonces.