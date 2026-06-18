El mensaje de apoyo de la infanta Elena a la Selección Española para el Mundial de Fútbol 2026

La infanta Elena ha recibido el premio Gloria del Deporte, un reconocimiento que pone en valor su compromiso con el deporte inclusivo para personas con capacidades es especiales y su trabajo como presidenta de Special Olympics, una organización con la que colabora desde hace años.

Muy emocionada por este homenaje, ha asegurado que recibe el premio con orgullo, aunque ha querido destacar que representa a una causa mucho más importante que ella misma: "Un orgullo, la verdad, y un honor representando a Special Olympics, que soy presidenta de honor".

La infanta Elena hablando con la prensa tras recibir el premio el premio Gloria del deporte | Gtres

La infanta también ha aprovechado la ocasión para reivindicar la importancia de seguir dando visibilidad a las personas con discapacidad y fomentar la inclusión tanto dentro como fuera del deporte: "La inclusión hay que tenerla muy en cuenta en el deporte y en la vida en general".

Además, ha recalcado su compromiso con la organización y ha dejado claro que seguirá apoyando su labor mientras sea necesario: "Yo estoy muy orgullosa de ser presidenta de honor y durante mucho más tiempo, si me lo requieren, pues estaré para ellos".

La infanta Elena tras ganar recogía un premio como presidenta de honor de Special Olympics España | Gtres

Tras recibir el reconocimiento, la infanta ha sido preguntada por la participación de la Selección Española de fútbol. Aunque ha reconocido entre risas que no sigue demasiado el fútbol, sí ha querido enviar un mensaje de ánimo al equipo: "Hay que estar animando", ha asegurado antes de añadir entre risas: "Yo de fútbol poco, pero que ganemos todo".

Con este premio, la infanta Elena suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria marcada por su implicación en causas sociales y deportivas, especialmente aquellas relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad, un ámbito en el que continúa trabajando a través de Special Olympics.